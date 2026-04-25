25 апреля 2026, 22:17 | Обновлено 25 апреля 2026, 22:18
8,33% тренеров на чемпионате мира были уволены из Челси

Не пригодились в Лондоне, но могут выстрелить на главном футбольном турнире

«Челси» проваливает сезон и рискует остаться без еврокубков, проиграв всухую пять матчей подряд. Руководство «синих» уволили Лиама Росеньора, который не успел толком поработать на «Стэмфорд Бридж», а ранее по ходу сезона рассталось с Энцо Мареской.

За последние 10 лет «Челси» уволил 10 наставников, и при новом руководстве отставки даже участились, а клубный бюджет теряет сотни миллионов евро на неустойках.

Ранее работавшие у «синих» тренеры часто весьма успешны, и четверо из них (8,33% от общего числа) возглавляют сборные, которые пробились на чемпионат мира. Томас Тухель готовит к турниру англичан, Карло Анчелотти – бразильцев, Маурисио Почеттино – американцев, а Грэм Поттер – шведов.

Руслан Полищук
