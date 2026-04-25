ВИДЕО. Драма в Мадриде: 47-й номер ATP выиграл матч, несмотря на судороги
Теренс обыграл Уго Умбера в двух сетах
Французский теннисист Теренс Атман (ATP 47) выиграл поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде, несмотря на сильные судороги.
Атман переиграл соотечественника Уго Умбера (ATP 34) в двухсетовом триллере за 2 часа и 18 минут – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
Счет очных встреч игроков – 1:1.
Перед тай-брейком второго сета Теренс вызвал физиотерапевта из-за сильных судорог.
Уступая в счете 2:4 на тай-брейке, Атман упал на корт, мучаясь от боли.
Французский теннисист все-таки сумел сделать камбек и завершить поединок в свою пользу.
В 1/16 финала Теренс сыграет со вторым сеяным Александром Зверевым.
ATP 1000 Мадрид. 1/32 финала
Уго Умбер [30] – Теренс Атман – 6:7 (3:7), 6:7 (5:7)
La fin de match lunaire entre Atmane et Humbert : pic.twitter.com/nKN9HvWgWF— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua