  4. ВИДЕО. Драма в Мадриде: 47-й номер ATP выиграл матч, несмотря на судороги
25 апреля 2026, 19:53
ВИДЕО. Драма в Мадриде: 47-й номер ATP выиграл матч, несмотря на судороги

Теренс обыграл Уго Умбера в двух сетах

Французский теннисист Теренс Атман (ATP 47) выиграл поединок 1/32 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде, несмотря на сильные судороги.

Атман переиграл соотечественника Уго Умбера (ATP 34) в двухсетовом триллере за 2 часа и 18 минут – 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Счет очных встреч игроков – 1:1.

Перед тай-брейком второго сета Теренс вызвал физиотерапевта из-за сильных судорог.

Уступая в счете 2:4 на тай-брейке, Атман упал на корт, мучаясь от боли.

Французский теннисист все-таки сумел сделать камбек и завершить поединок в свою пользу.

В 1/16 финала Теренс сыграет со вторым сеяным Александром Зверевым.

ATP 1000 Мадрид. 1/32 финала

Уго Умбер [30] – Теренс Атман – 6:7 (3:7), 6:7 (5:7)

