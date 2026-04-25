  Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира
25 апреля 2026
Полузащитник Тоттенхэма и сборной Нидерландов пропустит чемпионат мира

Лидер «Тоттенхэма» Хави Симонс получил серьезную травму колена

ФК Тоттенхэм. Хави Симонс

Лидер «Тоттенхэма» Хави Симонс травмировал колено в матче 34-го тура Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (1:0). Спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что речь не идет о разрыве крестообразных связок, но от этого болельщикам не легче.

«Можно заметить, как проблема возникает в участке коленной чашечки и сухожилия четырехглавой мышцы. Рискну предположить, что проблема в разрыве сухожилия квадрицепса, сверху фиксирующего чашечку. Могла повредиться еще и собственная связка надколенника. Игрока вывозили с поля с изогнутым коленом – это частая практика при такой травме.

Если диагноз таки подтвердится – игрока будет ждать операция и пропуск около 4-5 месяцев. Это очень сложная травма, требующая качественной операции и длительного восстановления», – написал Бабелюк.

Вероятно, нидерландец Симонс пропустит чемпионат мира и начало нового сезона.

Хави Симонс Тоттенхэм Вулверхэмптон - Тоттенхэм сборная Нидерландов по футболу травма травма колена чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Hospital Pass
