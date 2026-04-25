Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала

Четвертая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В 1/16 финала полька вышла на матч против Энн Ли (США, WTA 34). Теннисистки обменялись сетами, а в третьей партии Свентек отказалась от продолжения борьбы после проигранных трех геймов.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [4] – Энн Ли (США) [31] – 6:7 (4:7), 6:2, 0:3, RET., Свентек

После второго гейма решающего сета Ига взяла медицинский тайм-аут и вызвала врача из-за плохого самочувствия.

Ига лишь во второй раз на уровне Тура не сумела доиграть матч. В 2023 году Свентек досрочно завершила четвертьфинал тысячника в Риме против Елены Рыбакиной из-за травмы бедра.

Свентек в Мадриде успела выиграть в одну встречу – во втором круге Ига прошла украинку Дарью Снигур. Энн в столице Испании стартовала с победы над Алишей Паркс, а далее американка поборется с 24-й сеяной Лейлой Фернандес.