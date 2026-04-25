Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою
Поединок «Пробой» – «Металлург» Запорожье завершился со счетом 3:1
В субботу, 25 апреля, в поединке 25-го тура Первой лиги «Пробой» принимал запорожский «Металлург». Хозяева пропустили первыми, но смогли одержать победу.
Гости быстро открыли счет. На 8-й минуте отличился Даниил Кириченко.
«Пробой» отыгрался на 16-й минуте. Игорь Гук забил после подачи с углового.
Вскоре хозяева повели в счете. На 23-й минуте Богдан Оринчак реализовал пенальти.
В конце матча «Металлург» пошел вперед большими силами и пропустил контратаку. На 87-й минуте Андрей Близниченко отправил в ворота гостей третий мяч.
Первая лига. 25-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 25 апреля
«Пробой» (Городенка) – «Металлург» (Запорожье) – 3:1
Голы: Гук, 16, Оринчак, 23 (пенальти), Близниченко, 87 – Кириченко, 8
