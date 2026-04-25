  Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою
Первая лига
Пробой
25.04.2026 13:30 – FT 3 : 1
Металлург Зп
Украина. Первая лига
25 апреля 2026, 15:52 | Обновлено 25 апреля 2026, 17:01
Быстрый гол не помог. Металлург на выезде уступил Пробою

Поединок «Пробой» – «Металлург» Запорожье завершился со счетом 3:1

ФК Металлург

В субботу, 25 апреля, в поединке 25-го тура Первой лиги «Пробой» принимал запорожский «Металлург». Хозяева пропустили первыми, но смогли одержать победу.

Гости быстро открыли счет. На 8-й минуте отличился Даниил Кириченко.

«Пробой» отыгрался на 16-й минуте. Игорь Гук забил после подачи с углового.

Вскоре хозяева повели в счете. На 23-й минуте Богдан Оринчак реализовал пенальти.

В конце матча «Металлург» пошел вперед большими силами и пропустил контратаку. На 87-й минуте Андрей Близниченко отправил в ворота гостей третий мяч.

Первая лига. 25-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 25 апреля

«Пробой» (Городенка) – «Металлург» (Запорожье) – 3:1

Голы: Гук, 16, Оринчак, 23 (пенальти), Близниченко, 87 – Кириченко, 8

Видеозапись матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Bliznichenko (Пробой).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Гук (Пробой).
8’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлург Зп.
Сергей Турчак
