  4. Пробой – Металлург – 3:1. Поражение аутсайдера. Видео голов и обзор матча
25 апреля 2026, 21:02 |
«Металлург» Запорожье остается на последнем месте турнирной таблицы

В поединке 25-го тура Первой лиги «Пробой» принимал запорожский «Металлург». Гости забили первыми, но удержать победный счет не смогли.

«Металлург» быстро вышел вперед. На 8-й минуте отличился Даниил Кириченко.

«Пробой» отыгрался на 16-й минуте. Игорь Гук забил после подачи углового с левого фланга.

На 23-й минуте хозяева повели в счете. Богдан Оринчак реализовал пенальти.

В конце матча «Металлург» пошел вперед большими силами и пропустил контратаку. На 87-й минуте Андрей Близниченко отправил в ворота гостей третий мяч.

Первая лига. 25-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 25 апреля

«Пробой» (Городенка) – «Металлург» (Запорожье) – 3:1

Голы: Гук, 16, Оринчак, 23 (пенальти), Близниченко, 87 – Кириченко, 8

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Близниченко (Пробой).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Гук (Пробой).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кириченко (Металлург Зп).
По теме:
Тренер Руха после дерби: «Карпаты играют нашими игроками. Это печально»
Удивительная серия. Карпаты не пропускают в 6 матчах, 5 из них выиграли
Зелёная крепость. Карпаты обыграли Рух и продолжили свою сухую серию
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Футбол | 25 апреля 2026, 17:57 16
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили

Украинец оставил заметный след в матче против «Осера».

Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25 апреля 2026, 03:02 1
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»

Сулейман – о Кроуфорде

Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Футбол | 24.04.2026, 19:38
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Известно, с кем сборная Украины может провести следующий матч 
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Футбол | 25.04.2026, 19:12
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Лучший на поле. Известна оценка Яремчука за дубль в чемпионате Франции
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 33
Теннис
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
