Пробой – Металлург – 3:1. Поражение аутсайдера. Видео голов и обзор матча

В поединке 25-го тура Первой лиги «Пробой» принимал запорожский «Металлург». Гости забили первыми, но удержать победный счет не смогли.

«Металлург» быстро вышел вперед. На 8-й минуте отличился Даниил Кириченко.

«Пробой» отыгрался на 16-й минуте. Игорь Гук забил после подачи углового с левого фланга.

На 23-й минуте хозяева повели в счете. Богдан Оринчак реализовал пенальти.

В конце матча «Металлург» пошел вперед большими силами и пропустил контратаку. На 87-й минуте Андрей Близниченко отправил в ворота гостей третий мяч.

Первая лига. 25-й тур. Городенка, стадион «Пробой-Арена». 25 апреля

«Пробой» (Городенка) – «Металлург» (Запорожье) – 3:1

Голы: Гук, 16, Оринчак, 23 (пенальти), Близниченко, 87 – Кириченко, 8

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча