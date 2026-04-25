Проспер Оба или Пономаренко? Бабич прогнозирует борьбу в гонке бомбардиров

В споре бомбардиров украинской Премьер-лиги сложилась неординарная ситуация. Сразу полтора десятка футболистов сохраняют шансы на получение звания лучшего голеадора в сезоне-2025/26. Вслед за тремя лидерами, динамовцем Матвеем Пономаренко, капитаном «Зари» Филиппом Будковским и гамбийским легионером «Карпат» Бабубакарром Фаалом расположились четверо игроков с восьмью голами в активе, а за ними еще восемь, кто забил по семь мячей.

Своим мнением о вероятности того или иного претендента выиграть спор голеадоров в комментарии Sport.ua поделился человек, много лет отыгравший в защите и хорошо знающий особенности действий игроков атаки. Это 47-летний Александр Бабич, экс-наставник «Черноморца», «Мариуполя», «Кривбасса» и «Ворсклы».

«Сложилась очень интересная ситуация. По списку бомбардиров мы видим, что огромная группа игроков претендует на звание лучшего. Давно такого не было, чтобы столько футболистов шло плотной группой перед финишной прямой чемпионата. Лично я буду болеть за молодого нападающего «Динамо» Пономаренко, желая ему побольше забивать. Если бы в «Шахтере» больше игрового времени на поле проводил Проспер Оба, то считаю, что он выиграл бы эту снайперскую гонку. Но он мало играет. Чего не скажешь о Будковском и Фаале, которые постоянно выходят на поле в стартовом составе. Считаю, что один из этих исполнителей победит в споре бомбардиров. И все же повторюсь: больше верю в Пономаренко, демонстрирующего стабильную результативность, забивая мячи почти в каждом матче».