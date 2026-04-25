Украина. Премьер лига25 апреля 2026, 12:34 | Обновлено 25 апреля 2026, 12:35
210
1
В дерби с Рухом Карпатам не поможет капитан команды
С земляками «зелено-белые» сыграют не в боевом составе
Как стало известно Sport.ua, в поединке 25 тура УПЛ «Рух» – «Карпаты» гостям не сможет помочь капитан команды Владислав Бабогло, у которого мышечная контузия.
По имеющейся информации, также под вопросом участие во львовском дерби еще одного защитника «зелено-белых» Алексея Сыча, который был заменен в предыдущем матче с «Эпицентром».
«Карпаты» занимают 8 место в чемпионате, набрав 33 очка, а поединок с «Рухом» начнется 25 апреля в 18.00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нічия, або хто ще допоможе....
