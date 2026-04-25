В дерби с Рухом Карпатам не поможет капитан команды

Как стало известно Sport.ua, в поединке 25 тура УПЛ «Рух» – «Карпаты» гостям не сможет помочь капитан команды Владислав Бабогло, у которого мышечная контузия.

По имеющейся информации, также под вопросом участие во львовском дерби еще одного защитника «зелено-белых» Алексея Сыча, который был заменен в предыдущем матче с «Эпицентром».

«Карпаты» занимают 8 место в чемпионате, набрав 33 очка, а поединок с «Рухом» начнется 25 апреля в 18.00.