Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В дерби с Рухом Карпатам не поможет капитан команды
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 12:34 | Обновлено 25 апреля 2026, 12:35
210
1

В дерби с Рухом Карпатам не поможет капитан команды

С земляками «зелено-белые» сыграют не в боевом составе

25 апреля 2026, 12:34 | Обновлено 25 апреля 2026, 12:35
210
1 Comments
В дерби с Рухом Карпатам не поможет капитан команды
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

Как стало известно Sport.ua, в поединке 25 тура УПЛ «Рух» – «Карпаты» гостям не сможет помочь капитан команды Владислав Бабогло, у которого мышечная контузия.

По имеющейся информации, также под вопросом участие во львовском дерби еще одного защитника «зелено-белых» Алексея Сыча, который был заменен в предыдущем матче с «Эпицентром».

«Карпаты» занимают 8 место в чемпионате, набрав 33 очка, а поединок с «Рухом» начнется 25 апреля в 18.00.

По теме:
ШАБАНОВ: «Хорошо, что есть следующий матч, и мы еще боремся за еврокубки»
Президент Металлиста 1925: «Поняли, что вылет – это очень классно для нас»
Вторая лига. Матчи 25 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25 апреля 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: Airpods 3 и PS5 Pro
Футбол | 25 апреля 2026, 12:45 23
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: Airpods 3 и PS5 Pro
Битва редакций на Туманном Альбионе. 11-я неделя: Airpods 3 и PS5 Pro

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с топовыми призами

Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руководство Карпат приняло важное решение перед дерби против Руха
Футбол | 25.04.2026, 13:07
Руководство Карпат приняло важное решение перед дерби против Руха
Руководство Карпат приняло важное решение перед дерби против Руха
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Футбол | 25.04.2026, 07:24
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Сергей Ребров может неожиданно возглавить 48-кратного чемпиона страны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Нічия, або хто ще допоможе....
Ответить
0
Популярные новости
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
ПАКЬЯО: «Он провозгласил себя лучшим боксёром в истории, но это не так»
23.04.2026, 20:27 2
Бокс
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
23.04.2026, 13:36 63
Теннис
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 15
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем