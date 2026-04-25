Арендованный у Динамо форвард Зари не сыграет против Вереса

Как стало известно Sport.ua, в поединке 25 тура УПЛ с «Вересом» не сможет принять участие травмированный полузащитник «Зари» Роман Саленко, возвращение в строй которого ожидается в середине мая.

Подтверждается информация, что после завершения сезона лавы «Зари» покинет защитник Роман Вантух. Кроме того, еще не решил останется ли в «Заре» вратарь Никита Турбаевский, у которого также 30 июня истекает срок контракта.

Пока в активе подопечных Виктора Скрипника 32 очка, и они занимают 9 место в чемпионате, а с «Вересом» сыграют 27 апреля в Киеве.