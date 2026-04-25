  4. Арендованный у Динамо форвард Зари не сыграет против Вереса
25 апреля 2026, 14:31 | Обновлено 25 апреля 2026, 14:32
Арендованный у Динамо форвард Зари не сыграет против Вереса

В лазарете «Зари» только один футболист

25 апреля 2026, 14:31 | Обновлено 25 апреля 2026, 14:32
479
0
Арендованный у Динамо форвард Зари не сыграет против Вереса
ФК Динамо. Роман Саленко

Как стало известно Sport.ua, в поединке 25 тура УПЛ с «Вересом» не сможет принять участие травмированный полузащитник «Зари» Роман Саленко, возвращение в строй которого ожидается в середине мая.

Подтверждается информация, что после завершения сезона лавы «Зари» покинет защитник Роман Вантух. Кроме того, еще не решил останется ли в «Заре» вратарь Никита Турбаевский, у которого также 30 июня истекает срок контракта.

Пока в активе подопечных Виктора Скрипника 32 очка, и они занимают 9 место в чемпионате, а с «Вересом» сыграют 27 апреля в Киеве.

По теме:
Проспер Оба или Пономаренко? Бабич прогнозирует борьбу в гонке бомбардиров
Война помешала топ-клубу УПЛ пригласить известного тренера-легионера
Известна судьба Бартуловича после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Заря - Верес Заря Луганск Верес Ровно Роман Саленко Роман Вантух Никита Турбаевский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
Футбол | 25 апреля 2026, 08:28 5
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн
ФОТО. Экс-звезда АПЛ продает особняк за £10,5 млн

Рио Фердинанд решил окончательно покинуть Великобританию

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
Хоккей | 24 апреля 2026, 19:18 9
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем

Снова оформили большой камбэк

В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Футбол | 25.04.2026, 13:17
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
В Шахтере нашли тренера для сборной Украины после увольнения Реброва
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25.04.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Футбол | 25.04.2026, 04:32
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 64
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 6
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
