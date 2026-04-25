Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 13:51 | Обновлено 25 апреля 2026, 13:53
ШАБАНОВ: «Хорошо, что есть следующий матч, и мы еще боремся за еврокубки»

Игроки «Металлиста 1925» настроены реабилитироваться за вылет из Кубка Украины

Металлист 1925. Артем Шабанов

Центральный защитник «Металлиста 1925» Артем Шабанов рассказал о настрое в команде и подготовке к матчу 25-го тура УПЛ с ЛНЗ.

– Артем, мы понимаем неутешительный результат матча с «Черниговом». Какие сейчас настроения в команде? Успели уже это переварить?

– Настроения не очень, все хотели победить и пройти в финал, но имеем такой результат. Будем быстрее его забывать, переключаться, делать выводы и настраиваться на следующий матч.

– Ты, как опытный игрок, уже многое прошел. Как считаешь, как можно быстрее это сделать?

– Честно говоря, не знаю. Только время нужно. Хорошо, что у нас есть следующий матч, и мы еще боремся за еврокубковые места. Поэтому нужно настраиваться и сделать максимум того, что от нас зависит.

– Мба и Аревало уже успели поддержать? Ребята восстановились морально?

– Да, поддержали их. Восстановились морально или нет – спросите у них. Но мы их поддержали, каждый мог оказаться на их месте, а не забить пенальти – это лотерея, я считаю.

– По поводу будущей игры с ЛНЗ. Что можешь сказать о сопернике?

– У них очень хорошая оборона, они мало пропускают. Это очень сильная команда, играют вертикально. Будем смотреть их, а тренеры сделают выводы и скажут нам, как противодействовать, что нужно делать. Будем настраиваться на эту игру.

– Поможет ли негативный результат предыдущего матча дополнительно настроиться на этот матч, реабилитироваться?

– Я думаю, что мы хотим реабилитироваться, прежде всего, поэтому постараемся сделать это уже в этом поединке.

Ранее Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ с ЛНЗ.

