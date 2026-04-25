Не Кейн или Мбаппе. Игрок ПСЖ лидирует в бомбардирском рейтинге топ-5 лиг
Упомянем игроков топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством голов после выходов на замену
Португальский нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш забил самое большое количество голов после выходов на замену среди всех команд топ-5 лиг в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
В активе португальца 7 подобных забитых мячей в сезоне: 3 – Лига 1, 2 – Лига чемпионов, 1 – Суперкубок Франции, 1 – Суперкубок УЕФА.
Ближайшими преследователями Рамуша среди игроков топ-5 лиг являются Ансу Фати (Монако), Роберт Левандовски (Барселона), Борха Иглесиас (Сельта), Альваро Гарсия (Райо Вальекано), Алехандро Гарначо (Челси) и Антуан Гризманн (Атлетико), в активе которых по 6 забитых мячей после выходов на смену.
Лучший бомбардир сезона в Европе Гарри Кейн забил пять подобных голов.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством забитых мячей после выходов на замену в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 7 – Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
- 6 – Ансу Фати (Монако)
- 6 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 6 – Борха Иглесиас (Сельта)
- 6 – Альваро Гарсия (Райо Вальекано)
- 6 – Алехандро Гарначо (Челси)
- 6 – Антуан Гризманн (Атлетико)
- 5 – Гарри Кейн (Бавария)
- 5 – Виктор Дьекереш (Арсенал)
- 5 – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
