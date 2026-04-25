Не Кейн или Мбаппе. Игрок ПСЖ лидирует в бомбардирском рейтинге топ-5 лиг

Португальский нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш забил самое большое количество голов после выходов на замену среди всех команд топ-5 лиг в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В активе португальца 7 подобных забитых мячей в сезоне: 3 – Лига 1, 2 – Лига чемпионов, 1 – Суперкубок Франции, 1 – Суперкубок УЕФА.

Ближайшими преследователями Рамуша среди игроков топ-5 лиг являются Ансу Фати (Монако), Роберт Левандовски (Барселона), Борха Иглесиас (Сельта), Альваро Гарсия (Райо Вальекано), Алехандро Гарначо (Челси) и Антуан Гризманн (Атлетико), в активе которых по 6 забитых мячей после выходов на смену.

Лучший бомбардир сезона в Европе Гарри Кейн забил пять подобных голов.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством забитых мячей после выходов на замену в сезоне 2025/26 во всех турнирах