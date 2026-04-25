  4. Руководство Карпат приняло важное решение перед дерби против Руха
25 апреля 2026, 13:07 | Обновлено 25 апреля 2026, 13:32
Руководство Карпат приняло важное решение перед дерби против Руха

Футболисты «львов» могут получить премиальные

ФК Карпаты

В субботу, 25 апреля, состоится львовское дерби, в котором Рух на домашнем стадионе сыграет против Карпат. Этот матч состоится в рамках 25 тура УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, руководство «львов» вознаградит своих футболистов, если они одержат победу над извечным соперником. Футболисты могут получить премии, но размер денежного вознаграждения остается неизвестным.

Боссы львовских Карпат хотят, чтобы подопечные Франа Фернандеса продемонстрировали содержательную игру и убедительно обыграли команду Ивана Федыка. В матче первого круга Карпаты не смогли обыграть обескровленный Рух (0:0).

Матч Рух – Карпаты запланирован на сегодня, 25 апреля. Стартовый свисток на Арене Львов прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Карпаты Львов Рух Львов Рух - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
