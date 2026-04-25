Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 27-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 27-го тура. Поединки будут сыграны с восьмого по десятое мая, в течение трех дней.

Тур откроет поединок, который состоится 8 мая – криворожский «Кривбасс» на домашней арене сыграет против львовских «Карпат».

На следующий день состоится центральная игра уик-энда между черкасским ЛНЗ и киевским «Динамо».

Заключительный матч пройдет 10 мая в 18:00 по киевскому времени, где встретятся аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» и главный претендент на чемпионство, донецкий «Шахтер».

На данный момент команды сыграли 24 тура, по итогам которых лидируют в турнирной таблице подопечные Арды Турана, набравшие 57 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, имея в своем активе 51 пункт.

Расписание матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги

8 мая (пятница)

13:00, Кривбасс – Карпаты

15:30, Колос – Кудровка

18:00, Полесье – Александрия

9 мая (суббота)

13:00, Рух – Верес

15:30, ЛНЗ – Динамо

18:00, Оболонь – Эпицентр

18:00, Заря – Металлист 1925

10 мая (воскресенье)

15:30, Полтава – Шахтер

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги