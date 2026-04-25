Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 27-го тура
Украина. Премьер лига
25 апреля 2026, 12:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 13:28
587
0

Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 27-го тура

Поединки элитного дивизиона будут сыграны с восьмого по десятое мая, в течение трех дней

25 апреля 2026, 12:57 | Обновлено 25 апреля 2026, 13:28
587
0
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 27-го тура
ФК Динамо Киев

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 27-го тура. Поединки будут сыграны с восьмого по десятое мая, в течение трех дней.

Тур откроет поединок, который состоится 8 мая – криворожский «Кривбасс» на домашней арене сыграет против львовских «Карпат».

На следующий день состоится центральная игра уик-энда между черкасским ЛНЗ и киевским «Динамо».

Заключительный матч пройдет 10 мая в 18:00 по киевскому времени, где встретятся аутсайдер элитного дивизиона «Полтава» и главный претендент на чемпионство, донецкий «Шахтер».

На данный момент команды сыграли 24 тура, по итогам которых лидируют в турнирной таблице подопечные Арды Турана, набравшие 57 баллов. ЛНЗ разместился на второй позиции, имея в своем активе 51 пункт.

Расписание матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги

8 мая (пятница)

  • 13:00, Кривбасс – Карпаты
  • 15:30, Колос – Кудровка
  • 18:00, Полесье – Александрия

9 мая (суббота)

  • 13:00, Рух – Верес
  • 15:30, ЛНЗ – Динамо
  • 18:00, Оболонь – Эпицентр
  • 18:00, Заря – Металлист 1925

10 мая (воскресенье)

  • 15:30, Полтава – Шахтер

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 24 17 6 1 56 - 15 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 57
2 ЛНЗ 24 16 3 5 35 - 15 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 51
3 Полесье 24 14 4 6 41 - 16 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 46
4 Металлист 1925 24 12 8 4 30 - 13 26.04.26 15:30 ЛНЗ - Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 44
5 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
6 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40
7 Кривбасс 24 11 7 6 38 - 32 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 40
8 Карпаты Львов 24 8 9 7 32 - 26 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 33
9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 24 5 6 13 25 - 39 26.04.26 18:00 Кудровка - Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 21
14 Рух Львов 24 6 2 16 17 - 39 25.04.26 18:00 Рух Львов - Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 25 2 5 18 20 - 63 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 11
Полная таблица

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Кривбасс - Карпаты Колос Ковалевка Кудровка Полесье Житомир Александрия Полесье - Александрия Рух Львов Верес Ровно Рух - Верес ЛНЗ Черкассы Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Заря Луганск Металлист 1925 Заря - Металлист Полтава Шахтер Донецк даты и время матчей
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем