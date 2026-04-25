Ла Лига вынесла вердикт Лунину за матч Реала, где он пропустил на 90+4-й

Вратарь «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим игроком матча 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1).

Официальные ресурсы Ла Лиги отметили украинца как MVP встречи, несмотря на упущенную победу на последних минутах.

Лунин провел уверенный матч, совершив три сейва. Впрочем, сохранить ворота «сухими» не удалось – на 90+4-й минуте счет сравнял Эктор Бельерин.

Для украинского голкипера это был пятый матч в текущем сезоне чемпионата Испании. В предыдущих матчах он пропустил шесть мячей и пока не имеет «сухих» игр.