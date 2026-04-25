Известна оценка Лунина за матч против Бетиса, где он пропустил на 90+4-й
«Реал» (Мадрид) в очередной раз упустил победу
Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал одним из ключевых игроков в матче 32-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:1).
Украинец провел на поле весь матч и после финального свистка получил положительную оценку от статистического портала Whoscored – 7,1 балла.
За игру Лунин пропустил один мяч (на 90+4-й минуте), совершил три сейва, продемонстрировал 87% точных передач и в целом совершил 39 касаний мяча.
Героем встречи был признан визави украинца – вратарь «Бетиса» Альваро Вальеса, получивший лучшую оценку – 8,0.
Оценки матча «Бетис» – «Реал» от Whoscored
