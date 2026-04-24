Унион с женщиной-тренером снова проиграл

Немецкий «Унион», которому вряд ли грозит вылет из Бундеслиги, пошел на смелый шаг и назначил на последние пять матчей сезона женщину-тренера, впервые в истории топ-5 лиг Европы. В пятницу Мари-Луизе Эта провела свой второй поединок на новой должности и снова проиграла.

Берлинцы не имели шансов в поединке 30-го тура чемпионата Германии против «РБ Лейпцига». Судьбу игры решил голевой дуплет в середине первого тайма в исполнении Макса Финкгрефе и Ромуло Круза. На 64-й минуте Ридле Баку сделал счет разгромным. И только в концовке Данило Духи забил гол престижа – 3:1 в пользу «быков».

На прошлой неделе «Унион» дома уступил «Вольфсбургу» (1:2) и идет 11-м, соперник же занимает третью строчку и прессингует «Боруссию» из Дортмунда.

Бундеслига, 30-й тур. 24 апреля.

«РБ Лейпциг» – «Унион» – 3:1

Голы: Финкгрефе, 23, Круз, 25, Баку, 64 – Духи, 79.