Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Сандерленд
24.04.2026 22:00 – FT 0 : 5
Ноттингем Форест
24 апреля 2026, 23:59 |
Ноттингем на выезде разгромил Сандерленд и увеличил шансы на выживание

Гости забили 4 мяча уже в первом тайме, а конце игры сделали счет 5:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура АПЛ Ноттингем Форест разгромил Сандерленд на выезде (5:0).

Гости фактически решили судьбу матча еще в первом тайме, забив 4 мяча уже к 37-й минуте.

Сначала произошел автогол Трея Хьюма, после чего отличились Крис Вуд, Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус.

Точку в матче поставил Эллиотт Андерсон, забив пятый гол гостей на 90+5 минуте.

Ноттингем Форест одержал разгромную победу (5:0) и увеличил отрыв от зоны вылета (39 очков, 16-е место), Сандерленд идет на 11-й позиции (46 очков).

Ниже лесников находятся: Вест Хэм (33), Тоттенхэм (31), уже окончательно выбыли из АПЛ: Бернли (20) и Вулверхэмптон (17).

Английская Премьер-лига. 34-й тур, 24 апреля 2026

Сандерленд – Ноттингем Форест – 0:4

Голы: Трей Хьюм, 17 (автогол), Крис Вуд, 31, Морган Гиббс-Уайт, 34, Игор Жезус, 37, Эллиотт Андерсон, 90+5

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Сандерленд Ноттингем Форест автогол Крис Вуд Игор Жезус Морган Гиббс-Уайт Эллиот Андерсон
Николай Степанов
