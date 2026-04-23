  Сандерленд – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
23 апреля 2026, 22:21 | Обновлено 23 апреля 2026, 22:28
Сандерленд – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В пятницу, 24 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Первый сезон после многолетнего возвращения в Премьер-лигу черные коты проводят очень удачно. За 33 поединка чемпионата Англии коллективу удалось завоевать уже 46 очков, которые пока позволяют ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от топ-6 расстояние не слишком велико – 4 зачетных пункта.

В национальном кубке «Сандерленд» смог переиграть «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед», однако на стадии 1/8 финала коллектив минимально уступил аутсайдеру Первой лиги – «Порт Вейлу».

«Лесники» после сезона борьбы за еврокубки упали в борьбу за сохранение прописки, однако пока клуб неплохо справляется с этой задачей. За 33 поединка Премьер-лиги «Ноттингему» удалось набрать 36 баллов, пока позволяют ему находиться на 16-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны вылета за 5 матчей до завершения турнира составляет 5 очков. Национальный кубок «Форест» покинул еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Рексхему» в серии пенальти.

Тем временем в Лиге Европы англичане уже квалифицировались в полуфинал, выбив на своем пути «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту». В 1/2 «Ноттингема» предстоит противостояние с «Астон Виллой».

Личные встречи

За последние 9 лет коллективы встречались между собой в официальных играх только раз – в 1 круге текущего сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Сандерленд».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 7 игр подряд.
  • В 6/8 предыдущих играх «Сандерленд» не смог сохранить ворота сухими.
  • «Ноттингем» пропускал в 9/12 предыдущих играх.

Прогноз Sport.ua: обе забьют с коэффициентом 1.83 по линии БК betking.

Новичок УПЛ экстренно реконструирует свой стадион
