Эксперт спрогнозировал, какой еще клуб выйдет в УПЛ вместе с Буковиной

Поединком «Левый Берег» – «Подолье» началась программа 25-го тура Первой лиги. Авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому достанется еще одна после «Буковины» прямая путевка в УПЛ, а кто не избежит провала.

«Впереди еще пять туров, но склоняюсь к тому, что «Черноморец» своего уже не упустит, тем более что в 28 туре будет принимать ближайшего преследователя – «Левый Берег», который притормозил из-за неудач на выезде.

Поэтому «Левый Берег» и «Агробизнес» должны настраиваться на переходные поединки с аутсайдерами УПЛ. У них также будет возможность повыситься в классе. Здесь определяющим будет матч 25 тура подолян с «Ингульцом», отстающим на пять очков.

Что касается неудачников, то сложно будет спастись от прямого вылета «Подолью» и «Металлургу». Интересная деталь: запорожцев сейчас возглавляет Сергей Ковалец, который в первой части сезона находился у руля хмельницкой команды.

А участие в стыковых поединках с лидерами Второй лиги грозит «Ворскле» и «Чернигову», у которого сложный календарь на финишной прямой первенстве и исторический финал Кубка Украины 20 мая с киевским «Динамо», который будет очень энергозатратным.