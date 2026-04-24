Де Минаур сенсационно проиграл испанскому вундеркинду на старте Мадрида
Алекс уступил Рафаэлю Ходару в двух сетах в 1/32 финала
Австралийский теннисист, пятый сеяный Алекс де Минаур (ATP 8) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
Алекс уступил испанскому вундеркинду Рафаэлю Ходару (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 3:6, 1:6.
Это была первая очная встреча игроков.
Ходар получил wild card от организаторов турнира.
Это дебютное выступление испанца на домашнем Мастерсе.
Для 19-летнего теннисиста – это первая победа над игроком топ-10 в карьере.
Ходар стал вторым самым молодым теннисистом после Янника Синнера (в 19 лет переиграл Стефаноса Циципаса на Мастерсе в Риме в 2020 году), который получив wild card, сумел переиграть игрока из топ-10.
В 1/16 финала Рафаэль сыграет с Жоау Фонсекой.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала
Рафаэль Ходар [WC] – Алекс де Минаур [5] – 6:3, 6:1
19, 217 - Rafael Jodar (19 years 217 days) is the youngest wildcard to defeat an ATP top 10 opponent at a Masters 1000 event since Jannik Sinner (19 years 29 days), who defeated Stefanos Tsitsipas in Rome in 2020. Announcement.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/QhodBM4Fs7— OptaAce (@OptaAce) April 24, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
