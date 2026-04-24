  4. Де Минаур сенсационно проиграл испанскому вундеркинду на старте Мадрида
24 апреля 2026, 22:27 | Обновлено 24 апреля 2026, 22:40
Де Минаур сенсационно проиграл испанскому вундеркинду на старте Мадрида

Алекс уступил Рафаэлю Ходару в двух сетах в 1/32 финала

24 апреля 2026, 22:27 | Обновлено 24 апреля 2026, 22:40
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист, пятый сеяный Алекс де Минаур (ATP 8) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

Алекс уступил испанскому вундеркинду Рафаэлю Ходару (ATP 42) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 3:6, 1:6.

Это была первая очная встреча игроков.

Ходар получил wild card от организаторов турнира.

Это дебютное выступление испанца на домашнем Мастерсе.

Для 19-летнего теннисиста – это первая победа над игроком топ-10 в карьере.

Ходар стал вторым самым молодым теннисистом после Янника Синнера (в 19 лет переиграл Стефаноса Циципаса на Мастерсе в Риме в 2020 году), который получив wild card, сумел переиграть игрока из топ-10.

В 1/16 финала Рафаэль сыграет с Жоау Фонсекой.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, 1/32 финала

Рафаэль Ходар [WC] – Алекс де Минаур [5] – 6:3, 6:1

Алина Грушко
