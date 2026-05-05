В Полесье не согласны с решением Шевченко относительно сборной Украины

Вице-президент «Полесья» Александр Хацкевич считает, что сборную Украины должен возглавить украинский тренер. Вероятным наставником сборной Украины должен стать Андре Мальдер.

– Кто, на ваш взгляд, может быть кандидатом на должность главного тренера сборной Украины – наш специалист или иностранец?

– По моему мнению, нужно, чтобы им был украинец.

– Почему именно так считаете?

– Прежде всего, это ментальность. Затем – любовь к стране. Ведь иностранный специалист, как бы то ни было, приезжает на работу в другое государство и работает, думая только о результате и деньгах. А национальная сборная – это не только деньги и результат, но еще и идентичность. У украинского футбола очень хорошая идентичность, у него всегда был свой стиль игры. Поэтому это нужно возрождать заново. Поэтому я и убежден, что для этого нужен только украинский тренер.