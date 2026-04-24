  4. Хацкевич оценил шансы Шовковского возглавить сборную Украины
24 апреля 2026, 22:45 |
Хацкевич оценил шансы Шовковского возглавить сборную Украины

Александр Хацкевич считает, что у бывшего партнера и подопечного все впереди

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич, эксклюзивно для Sport.ua, высказался по поводу возможной работы в сборной Украины другого экс-наставника киевлян Александра Шовковского.

«Для работы на столь важном посту нужен опыт. Ведь национальная сборная – это особый антураж, особенная атмосфера. Очень важно, какова она внутри команды. У будущего кандидата сейчас очень мало времени, чтобы создать такую ​​атмосферу, чтобы каждый игрок с удовольствием приезжал в сборную и был одним целым в ее построении», – заявил Хацкевич.

«Поэтому говоря о Шовковском, вспоминаю свою тренерскую практику и понимаю: чтобы быть во главе национальной команды, нужно быть полностью сконцентрированным и иметь достаточный тренерский опыт для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать максимальную работу и добиться результата. Думаю, что у Александра Шовковского все еще впереди», – добавил Александр Хацкевич.

Шовковский тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 годы, Хацкевич – в 2012 и 2017-2019 годах.

а Нестеренко?  Чому його не можна поставити керувати збірною? Він ж е ж також нещодавно звільнився з посади ГТ срібного призера! Почекайте ще з місяць, коли будуть звільнення ГТ з клубів, які повилітають в пердив... А Федика вже можна брати!
