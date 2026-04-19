Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны
Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался по поводу возможности возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.
«Этот вопрос вы задавали очень часто. Это уровень максимальной ответственности, и решение о назначении принимается конкретными людьми, которые несут за это полную ответственность.
На сегодняшний день официального предложения от людей, имеющих полномочия его делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения – интерес к этой теме есть, но важно разделять разговоры и конкретные решения», – сказал Шовковский
Вже досить тих «легенд», які більше на фільм жахів схожі
Збірну тобі?! Почни без Пафосу….