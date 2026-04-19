Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказался по поводу возможности возглавить сборную Украины вместо Сергея Реброва.

«Этот вопрос вы задавали очень часто. Это уровень максимальной ответственности, и решение о назначении принимается конкретными людьми, которые несут за это полную ответственность.

На сегодняшний день официального предложения от людей, имеющих полномочия его делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения – интерес к этой теме есть, но важно разделять разговоры и конкретные решения», – сказал Шовковский