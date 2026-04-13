Шовковский отказал Суркису. Он просто не мог поступить иначе

Бывший голкипер и экс-главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, почему после завершения карьеры не согласился на работу тренером вратарей в киевском клубе.

«Я действительно серьезно думал о тренерской карьере. После завершения выступлений у меня было предложение стать тренером вратарей в «Динамо», но я от него отказался.

Во-первых, не хотел поступать некорректно по отношению к Михайлову. А во-вторых – сразу поставил для себя другую планку. Мне не была интересна роль тренера вратарей», – отметил Шовковский.