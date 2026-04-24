Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»

Мнением о том, кто должен заменить Сергея Реброва, со Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо», а ныне вице-президент ФК «Полесье» Александр Хацкевич.

– Кто, на ваш взгляд, может быть кандидатом на должность главного тренера сборной Украины – наш специалист или иностранец?

– По-моему, нужно, чтобы им был украинец.

– Почему именно так считаете?

– Прежде всего, это ментальность. Затем – любовь к стране. Ведь иностранный специалист, как бы то ни было, приезжает на работу в другое государство и работает только с мыслями о результате и деньгах. А национальная сборная – это не только деньги и результат, но и идентичность. У украинского футбола очень хорошая идентичность, у него всегда был свой стиль игры. Так что это нужно возрождать заново. Потому я и убежден, что для этого нужен только украинский тренер.

– Сейчас футбольная общественность обсуждает немало разных кандидатур. У вас лично есть какие-то соображения по этому поводу?

– Я не очень сомневаюсь в выборе. Есть ведь люди, которые за этот вопрос непосредственно отвечают. Это президент УАФ, его Исполком. Именно они и должны принять правильное решение относительно кандидатуры. Такой, чтобы с ней сборная Украины хорошо играла и за нее все горячо болели. Но главное – чтобы национальная команда достигала результатов, которых она действительно заслуживает.

– В свое время вы играли в «Динамо» бок о бок с партнерами, которые уже успели поработать главными тренерами – Александром Шовковским, Олегом Лужным и Андреем Шевченко. Их тоже, включая руководителя УАФ, рассматривают на роль нового наставника нашей сборной. Как вы считаете, возможно, Шевченко стоит на этот пост вернуться?

– Андрей Николаевич в сборной уже работал, а как утверждает известная пословица, второй раз в одну и ту же реку не войдешь. Все мы понимаем, что когда Шевченко был главным тренером сине-желтых, он был больше мотиватором, имея рядом сильный тренерский состав. Поэтому я не верю в то, что Андрею Николаевичу это нужно и что он соберет такой же крепкий штаб помощников. Что касается Александра Шовковского, то для работы на столь важном посту нужен опыт. Ведь национальная сборная – это особый антураж, особенная атмосфера. Очень важно, какова она внутри команды. У будущего кандидата сейчас очень мало времени, чтобы создать такую ​​атмосферу, чтобы каждый игрок с удовольствием приезжал в сборную и был одним целым в ее построении. Поэтому, говоря о Шовковском, вспоминаю свою тренерскую практику и понимаю: чтобы быть во главе национальной команды, нужно быть полностью сконцентрированным и иметь достаточный тренерский опыт для того, чтобы в короткие сроки сделать максимальную работу и достичь результата. Думаю, что у Александра Шовковского все еще впереди. Что касается Олега Лужного, то он хороший мотиватор. Но нужно еще быть немного гибче в плане подхода к футболистам. Олег Романович может хорошо зарядить и «напихать», но следует учитывать, что сейчас другое поколение и соответственно подход к футболистам другой. Поэтому я не считаю, что Лужный может быть именно в роли главного тренера. Но в тренерском штабе он был бы не лишним – это точно. Впрочем, я не знаю, какие планы у занимающего должность в УАФ Олега Романовича. Возможно, нынешняя деятельность его удовлетворяет и у него нет желания руководить национальной сборной.

– Возможно, в тандеме с Мироном Маркевичем он создал бы дуэт, о котором в СМИ сейчас часто упоминается?

– Я работал с Мироном Богдановичем шестнадцать лет назад в сборной Украины, в начале своего тренерского пути. Так вот тот опыт, который я получил в совместной работе с этим специалистом, очень помог мне. Как в работе в той же национальной команде, так и позже. Я хорошо помню, что при Маркевиче была отличная атмосфера в сборной, и футболисты с большим удовольствием приезжали в ее лагерь. Мирон Маркевич – тренер, который может объединить и должным образом настроить игру.

Правда, с 2010 года прошло уже много времени и сказать что-либо о вероятности его назначения не могу. Все ведь зависит от того, какое решение примет сам тренер.