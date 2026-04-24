24 апреля 2026, 22:29 | Обновлено 24 апреля 2026, 22:57
Александр ХАЦКЕВИЧ: «При Маркевиче в сборной была отличная атмосфера»

Тема смены на тренерском мостике национальной сборной – самая главная в футбольной среде

ФК Динамо. Александр Хацкевич

Мнением о том, кто должен заменить Сергея Реброва, со Sport.ua поделился бывший игрок киевского «Динамо», а ныне вице-президент ФК «Полесье» Александр Хацкевич.

– Кто, на ваш взгляд, может быть кандидатом на должность главного тренера сборной Украины – наш специалист или иностранец?

– По-моему, нужно, чтобы им был украинец.

– Почему именно так считаете?

– Прежде всего, это ментальность. Затем – любовь к стране. Ведь иностранный специалист, как бы то ни было, приезжает на работу в другое государство и работает только с мыслями о результате и деньгах. А национальная сборная – это не только деньги и результат, но и идентичность. У украинского футбола очень хорошая идентичность, у него всегда был свой стиль игры. Так что это нужно возрождать заново. Потому я и убежден, что для этого нужен только украинский тренер.

– Сейчас футбольная общественность обсуждает немало разных кандидатур. У вас лично есть какие-то соображения по этому поводу?

– Я не очень сомневаюсь в выборе. Есть ведь люди, которые за этот вопрос непосредственно отвечают. Это президент УАФ, его Исполком. Именно они и должны принять правильное решение относительно кандидатуры. Такой, чтобы с ней сборная Украины хорошо играла и за нее все горячо болели. Но главное – чтобы национальная команда достигала результатов, которых она действительно заслуживает.

– В свое время вы играли в «Динамо» бок о бок с партнерами, которые уже успели поработать главными тренерами – Александром Шовковским, Олегом Лужным и Андреем Шевченко. Их тоже, включая руководителя УАФ, рассматривают на роль нового наставника нашей сборной. Как вы считаете, возможно, Шевченко стоит на этот пост вернуться?

– Андрей Николаевич в сборной уже работал, а как утверждает известная пословица, второй раз в одну и ту же реку не войдешь. Все мы понимаем, что когда Шевченко был главным тренером сине-желтых, он был больше мотиватором, имея рядом сильный тренерский состав. Поэтому я не верю в то, что Андрею Николаевичу это нужно и что он соберет такой же крепкий штаб помощников. Что касается Александра Шовковского, то для работы на столь важном посту нужен опыт. Ведь национальная сборная – это особый антураж, особенная атмосфера. Очень важно, какова она внутри команды. У будущего кандидата сейчас очень мало времени, чтобы создать такую ​​атмосферу, чтобы каждый игрок с удовольствием приезжал в сборную и был одним целым в ее построении. Поэтому, говоря о Шовковском, вспоминаю свою тренерскую практику и понимаю: чтобы быть во главе национальной команды, нужно быть полностью сконцентрированным и иметь достаточный тренерский опыт для того, чтобы в короткие сроки сделать максимальную работу и достичь результата. Думаю, что у Александра Шовковского все еще впереди. Что касается Олега Лужного, то он хороший мотиватор. Но нужно еще быть немного гибче в плане подхода к футболистам. Олег Романович может хорошо зарядить и «напихать», но следует учитывать, что сейчас другое поколение и соответственно подход к футболистам другой. Поэтому я не считаю, что Лужный может быть именно в роли главного тренера. Но в тренерском штабе он был бы не лишним – это точно. Впрочем, я не знаю, какие планы у занимающего должность в УАФ Олега Романовича. Возможно, нынешняя деятельность его удовлетворяет и у него нет желания руководить национальной сборной.

– Возможно, в тандеме с Мироном Маркевичем он создал бы дуэт, о котором в СМИ сейчас часто упоминается?

– Я работал с Мироном Богдановичем шестнадцать лет назад в сборной Украины, в начале своего тренерского пути. Так вот тот опыт, который я получил в совместной работе с этим специалистом, очень помог мне. Как в работе в той же национальной команде, так и позже. Я хорошо помню, что при Маркевиче была отличная атмосфера в сборной, и футболисты с большим удовольствием приезжали в ее лагерь. Мирон Маркевич – тренер, который может объединить и должным образом настроить игру.

Правда, с 2010 года прошло уже много времени и сказать что-либо о вероятности его назначения не могу. Все ведь зависит от того, какое решение примет сам тренер.

По теме:
ХАЦКЕВИЧ: «В тренерском штабе сборной Украины он не был бы лишним»
Эксперт спрогнозировал, какой еще клуб выйдет в УПЛ вместе с Буковиной
Хацкевич оценил шансы Шовковского возглавить сборную Украины
сборная Украины по футболу инсайд Мнение эксперта Александр Хацкевич Мирон Маркевич Сергей Ребров Андрей Шевченко Александр Шовковский Олег Лужный
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 08:56 29
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины

Известный тренер хочет тренировать команду

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 22:22 0
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Теннис | 24.04.2026, 18:05
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Бокс | 23.04.2026, 23:27
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Футбол | 24.04.2026, 11:18
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Якщо не Маркевич то навіть не знаю хто з вітчизняних тренерів потягне цей рівень 
Популярные новости
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
23.04.2026, 21:47 16
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 9
Хоккей
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 56
Футбол
