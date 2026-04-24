  4. Легенда Динамо готов заменить Реброва в сборной Украины
24 апреля 2026, 22:42
Легенда Динамо готов заменить Реброва в сборной Украины

Шацких готов к любым вызовам

ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких, который сейчас тренирует клуб «Азия», сообщил, что не против заменить Сергея Реброва в сборной Украины.

– Судя по вашим словам, вы были бы очень полезны в украинском клубном футболе или даже в сборной Украины, ведь пока у нас не назначен преемник Сергея Реброва.

– Я всегда готов к любым вызовам, – заверил Максим Шацких.

Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.

Динамо Киев назначение тренера Сергей Ребров Максим Шацких сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
По заголовку можно подумать что и Милевский)
