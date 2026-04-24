Романо назвал три фактора, определяющих судьбу Энцо Фернандеса в Челси

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес сомневается насчет своего будущего в столичном клубе.



Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, уже летом аргентинец может сменить клубную прописку, несмотря на действующий контракт с «синими» до 2032 года.



Фернандес является лидером «Челси», но его положение осложняют сразу три фактора, объясняет Романо. Прежде всего, полузащитник хочет повышения заработной платы, но с декабря безуспешно ведет переговоры с клубом об улучшении условий контракта.

Также важную роль играет участие в Лиге чемпионов. За четыре тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает лишь 8-е место в турнирной таблице.

Кроме того, по словам инсайдера, важным фактором станет личность нового руководителя команды, которая осталась без тренера после отставки Лиама Росеньора.

Недавно стало известно об интересе к Фернандесу со стороны «Манчестер Сити». Комментируя это, Романо отметил, что руководство «горожан» действительно обсуждало кандидатуру аргентинца, но в приоритете у них находятся Сандро Тонали и Эллиот Андерсон.

В текущем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 42 матчах в составе «Челси» во всех турнирах. На его счету 12 голов и шесть ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается Transfermarkt в 90 млн евро.