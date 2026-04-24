Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Романо назвал три фактора, определяющих судьбу Энцо Фернандеса в Челси
Англия
24 апреля 2026, 22:16 | Обновлено 24 апреля 2026, 22:17
ФК Челси. Энцо Фернандес

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес сомневается насчет своего будущего в столичном клубе.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, уже летом аргентинец может сменить клубную прописку, несмотря на действующий контракт с «синими» до 2032 года.

Фернандес является лидером «Челси», но его положение осложняют сразу три фактора, объясняет Романо. Прежде всего, полузащитник хочет повышения заработной платы, но с декабря безуспешно ведет переговоры с клубом об улучшении условий контракта.

Также важную роль играет участие в Лиге чемпионов. За четыре тура до завершения чемпионата Англии «Челси» занимает лишь 8-е место в турнирной таблице.

Кроме того, по словам инсайдера, важным фактором станет личность нового руководителя команды, которая осталась без тренера после отставки Лиама Росеньора.

Недавно стало известно об интересе к Фернандесу со стороны «Манчестер Сити». Комментируя это, Романо отметил, что руководство «горожан» действительно обсуждало кандидатуру аргентинца, но в приоритете у них находятся Сандро Тонали и Эллиот Андерсон.

В текущем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 42 матчах в составе «Челси» во всех турнирах. На его счету 12 голов и шесть ассистов. Трансферная стоимость игрока оценивается Transfermarkt в 90 млн евро.

Челси Энцо Фернандес Фабрицио Романо трансферы Манчестер Сити Лиам Росеньор трансферы АПЛ
plygun1992 Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 13
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 8
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
23.04.2026, 10:14 11
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем