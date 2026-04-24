АРТЕТА: «В начале сезона мы бы согласились на такой расклад»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед решающим отрезком сезона.

«Эти пять игр начинаются завтра. Все, что у вас есть, нужно выложить на стол и добиться успеха. Ясность в том, что нам нужно делать, не может быть лучше. Осталось пять матчей. Завтра первая игра. Все, давайте бороться», – заявил Артета.

«Четыре недели, два важных турнира, в которых нужно бороться, и всё ещё впереди. Если бы нам кто-то сказал в начале сезона, мы бы согласились – мы так взволнованы», – добавил испанский тренер.

За пять туров до конца у «Арсенала» и «Манчестер Сити» равные показатели по очкам и разнице мячей. В субботу «канониры» сыграют дома против «Ньюкасла».