Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АРТЕТА: «В начале сезона мы бы согласились на такой расклад»
Англия
24 апреля 2026, 20:37 |
310
0

АРТЕТА: «В начале сезона мы бы согласились на такой расклад»

Главный тренер «Арсенала» призвал команду выложиться на максимум в последних матчах

24 апреля 2026, 20:37 |
310
0
АРТЕТА: «В начале сезона мы бы согласились на такой расклад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий перед решающим отрезком сезона.

«Эти пять игр начинаются завтра. Все, что у вас есть, нужно выложить на стол и добиться успеха. Ясность в том, что нам нужно делать, не может быть лучше. Осталось пять матчей. Завтра первая игра. Все, давайте бороться», – заявил Артета.

«Четыре недели, два важных турнира, в которых нужно бороться, и всё ещё впереди. Если бы нам кто-то сказал в начале сезона, мы бы согласились – мы так взволнованы», – добавил испанский тренер.

За пять туров до конца у «Арсенала» и «Манчестер Сити» равные показатели по очкам и разнице мячей. В субботу «канониры» сыграют дома против «Ньюкасла».

По теме:
Арсенал - Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл
Руслан Полищук Источник: BBC
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем