19 апреля 2026, 22:07 |
491
1

Микель АРТЕТА: «Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов»

Главный тренер «Арсенала» ищет положительные моменты в проигранном ключевом матче

19 апреля 2026, 22:07 |
491
1 Comments
Микель АРТЕТА: «Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его команде не повезло в поединке против «Манчестер Сити» (1:2).

«Не думаю, что между командами была какая-либо разница. Есть несколько факторов. В том, попадет мяч в ворота или нет, есть элемент удачи. Во втором случае, когда мяч отскакивает, он попадает к Холанду», – заявил наставник «Арсенала».

«В конце игры, да и с самого начала, было видно, какой настрой у команды. В отдельные моменты мы могли бы быть немного спокойнее, но в целом мы вели игру так, как хотели, и у нас были большие шансы на победу», – отметил Артета.

«Мы были очень близки к победе, но нам не хватило, и теперь мы должны признать, что сегодня упустили возможность, очень важную, но впереди еще пять игр. Нам нужно перезагрузиться и начать все заново, потому что из этой игры можно извлечь много позитивных моментов», – добавил испанский специалист.

За пять туров до конца чемпионата Англии «Арсенал» опережает «Сити» на три очка, проведя на игру больше.

ВИДЕО. Как рок-звезда. Доннарумма прыгнул в толпу фанатов
Ноттингем Форест – Бернли – 4:1. Хет-трик Гиббс-Уайта. Видео голов, обзор
Пеп ГВАРДИОЛА: «Пока что Арсенал – лучшая команда в Англии»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Микель Артета
Руслан Полищук Источник: BBC
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
Футбол | 19 апреля 2026, 21:11 2
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах

Команда победила в Кубке Нидерландов

Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 19 апреля 2026, 15:29 9
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте

Елена Рыбакина разобралась с Каролиной Муховой и завоевала трофей пятисотника

В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 19.04.2026, 10:15
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Футбол | 19.04.2026, 11:34
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
Источник: Клопп готов возглавить Реал, однако поставил условие по Лунину
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Бокс | 19.04.2026, 01:32
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Як що замінити Артету, та не випускати Едегора все буде добре.
Популярные новости
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 8
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 4
Бокс
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Бывший тренер Уайлдера смело назвал победителя боя Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера смело назвал победителя боя Усик – Верховен
18.04.2026, 00:32 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
18.04.2026, 04:02 2
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 9
Футбол
