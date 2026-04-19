Микель АРТЕТА: «Из этой игры можно извлечь много позитивных моментов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его команде не повезло в поединке против «Манчестер Сити» (1:2).

«Не думаю, что между командами была какая-либо разница. Есть несколько факторов. В том, попадет мяч в ворота или нет, есть элемент удачи. Во втором случае, когда мяч отскакивает, он попадает к Холанду», – заявил наставник «Арсенала».

«В конце игры, да и с самого начала, было видно, какой настрой у команды. В отдельные моменты мы могли бы быть немного спокойнее, но в целом мы вели игру так, как хотели, и у нас были большие шансы на победу», – отметил Артета.

«Мы были очень близки к победе, но нам не хватило, и теперь мы должны признать, что сегодня упустили возможность, очень важную, но впереди еще пять игр. Нам нужно перезагрузиться и начать все заново, потому что из этой игры можно извлечь много позитивных моментов», – добавил испанский специалист.

За пять туров до конца чемпионата Англии «Арсенал» опережает «Сити» на три очка, проведя на игру больше.