  4. Артета перед матчем в ЛЧ и битвой с Ман Сити: «Я весь в огне, я горю»
14 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 14 апреля 2026, 19:05
553
0

Артета перед матчем в ЛЧ и битвой с Ман Сити: «Я весь в огне, я горю»

Важнейшая неделя для Арсенала

14 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 14 апреля 2026, 19:05
Getty Images/Global Images Ukraineє. Микель Артета

Наставник Арсенала Микель Артета описал свое настроение перед двумя важнейшими матчами сезона: в среду состоится ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против Спортинга, а в воскресенье команда сыграет с Манчестер Сити в АПЛ.

«Никакого страха у меня нет. Я весь горю, я просто в огне. И это я хочу видеть от игроков. Мы ничего не боимся, мы с наслаждением ждем таких поединков. Мы готовы к этим битвам».

«Арсенал очень заряжен тем, что у нас есть такие возможности. Ноль страха», – сказал Артета.

Арсенал выиграл у Спортинга первый матч 1:0, а в чемпионате Англии конкурирует с Сити за титул.

