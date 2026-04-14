Артета перед матчем в ЛЧ и битвой с Ман Сити: «Я весь в огне, я горю»
Важнейшая неделя для Арсенала
Наставник Арсенала Микель Артета описал свое настроение перед двумя важнейшими матчами сезона: в среду состоится ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против Спортинга, а в воскресенье команда сыграет с Манчестер Сити в АПЛ.
«Никакого страха у меня нет. Я весь горю, я просто в огне. И это я хочу видеть от игроков. Мы ничего не боимся, мы с наслаждением ждем таких поединков. Мы готовы к этим битвам».
«Арсенал очень заряжен тем, что у нас есть такие возможности. Ноль страха», – сказал Артета.
Арсенал выиграл у Спортинга первый матч 1:0, а в чемпионате Англии конкурирует с Сити за титул.
