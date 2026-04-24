24 апреля 2026, 20:56 | Обновлено 24 апреля 2026, 21:34
«Рома превыше всего»: Гасперини отреагировал на отставку Раньери

Два легендарных специалиста не смогли ужиться в одном клубе

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал уход советника клуба Клаудио Раньери. 74-летний специалист уволился на фоне новостей о конфликте с наставником «волков».

Две недели назад Раньери резко раскритиковал Гасперини, сообщив, что тот даже не входил в тройку претендентов на должность главного тренера «Ромы». Это стало ответом на упреки 68-летнего менеджера в адрес руководства клуба относительно подбора новичков и работы медицинского отдела. После того как конфликт вышел в публичную плоскость, боссы «джалоросси» решили встать на сторону Гасперини и расторгли контракт с Раньери.

На пресс-конференции перед матчем Серии А против «Болоньи» журналисты спросили главного тренера «Ромы» об этой ситуации. Гасперини не стал вдаваться в детали своего конфликта с Раньери и сослался на официальную позицию клуба.

«Официальное заявление подчеркивает две вещи: доверие, которого не недоставало с первого дня, и тот факт, что «Рома» превыше всего», – заявил он.

Специалиста также спросили, как дело дошло до открытого конфликта и ожидает ли он «скачка качества» в работе клуба после ухода Раньери. Тренер «волков» не скрывал своего раздражения.

«Я ничего против никого не сделал. Я не участвую в этой «грязевой машине», которая работает каждый день. Я продолжаю работать с командой, и мы стараемся хорошо выступить завтра», – ответил Гасперини.

Буде тільки один. Хоча добре було Ромі і Довбику за Раньєрі. Як і в Челсі при Почеттіно. Все італійські тренери, як і їх візаві. Але не думав що Раньєрі може робити такі прямі заяви, але Рома на стороні Гасперіні.
