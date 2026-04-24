ОФИЦИАЛЬНО. Рома завершила сотрудничество с легендарным тренером

Римская «Рома» официально объявила об уходе советника клуба Клаудио Раньери.

«Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он помог команде в очень сложное время, и мы всегда будем благодарны ему за его усилия. Глядя в будущее, наше направление четкое. Клуб стабилен, с сильным руководством и четким видением.

«Рома» всегда будет на первом месте. Мы полностью уверены в том пути, который нас ждет под руководством Джан-Пьеро Гасперини, с общей целью роста, совершенствования и достижения результатов, достойных нашей истории», – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что у Клаудио Раньери есть конфликт с Джан-Пьеро Гасперини.