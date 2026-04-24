  4. Солодаренко отреагировал на информацию о невыплатах зарплаты в Кудровке
24 апреля 2026, 20:02
Солодаренко отреагировал на информацию о невыплатах зарплаты в Кудровке

Президент «Кудровки» утверждает, что перед футболистами нет долгов

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко высказался по поводу информации в сети интернет о задолженности перед футболистами.

– Ребята получают зарплату, получают премиальные. Ребята работают, готовятся к следующей игре с «Шахтером». Абсолютно все нормально, – ответил Солодаренко на упрек, что команда вроде бы уже 3-4 месяца без зарплаты.

Также, по словам президента клуба, в последний раз банковские счета игроков были пополнены сегодня.

После 24 туров Премьер-лиги «Кудровка» идет в зоне стыковых матчей на 13-м месте.

Кудровка Роман Солодаренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига зарплаты
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Кудрівка, Куликів, Ковалівка тощо -сільські команди  , іграшки в руках олігархів, команди на сезон-два. Нафіга??? Гроші списати.
