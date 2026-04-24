Солодаренко отреагировал на информацию о невыплатах зарплаты в Кудровке
Президент «Кудровки» утверждает, что перед футболистами нет долгов
Президент «Кудровки» Роман Солодаренко высказался по поводу информации в сети интернет о задолженности перед футболистами.
– Ребята получают зарплату, получают премиальные. Ребята работают, готовятся к следующей игре с «Шахтером». Абсолютно все нормально, – ответил Солодаренко на упрек, что команда вроде бы уже 3-4 месяца без зарплаты.
Также, по словам президента клуба, в последний раз банковские счета игроков были пополнены сегодня.
После 24 туров Премьер-лиги «Кудровка» идет в зоне стыковых матчей на 13-м месте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
