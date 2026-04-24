Солодаренко отреагировал на информацию о невыплатах зарплаты в Кудровке

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко высказался по поводу информации в сети интернет о задолженности перед футболистами.

– Ребята получают зарплату, получают премиальные. Ребята работают, готовятся к следующей игре с «Шахтером». Абсолютно все нормально, – ответил Солодаренко на упрек, что команда вроде бы уже 3-4 месяца без зарплаты.

Также, по словам президента клуба, в последний раз банковские счета игроков были пополнены сегодня.

После 24 туров Премьер-лиги «Кудровка» идет в зоне стыковых матчей на 13-м месте.