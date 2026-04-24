Президент Колоса: «Когда я слышу такие комментарии, мне немного обидно»

Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал победу над «Полтавой» (1:0) в домашнем матче 25-го тура УПЛ.

– Эмоции позитивные? Команда забила два мяча впервые за долгое время. Возможно, у вас отлегло?

– Отлегло. В наших предыдущих матчах – не хочу ни в коем случае обидеть «Полтаву» – но как только команда из нижней части таблицы, у нас сразу возникают огромные трудности, особенно с тем, чтобы забить больше одного гола и не пропустить в заключительной части матча. Отлегло, сегодня очень хороший подарок.

Победа – это всегда позитивные эмоции, всегда трогательно. Сколько бы ни было футбольных матчей в моей жизни – они всегда дарят либо позитивные, либо негативные эмоции. Наполовину не бывает – не было такого, чтобы я посмотрел матч без эмоций и не отреагировал.

– Сегодня 100-й матч Руслана Костышина во главе «Колоса» в УПЛ. Что вы ему сказали, пожелали?

– Он сделал себе подарок. В нашей команде мы немного обращаем внимание на традиции – как только это 100-й матч, мой день рождения, день рождения клуба, день основания – у нас всегда почему-то не очень складывается игра. Так было и сегодня: первый тайм не складывался, а во втором после замен стало гораздо лучше.

Я поздравляю Костышина, я благодарен, что он с нами, и дай Бог ему здоровья и успехов во главе «Колоса».

– Какие амбиции у «Колоса» на ближайшее время?

– Мы должны побеждать всегда. Мы должны быть голодными до футбола, до эмоций, до музыки в раздевалке, до радости на поле, до умения забивать больше одного мяча. Поэтому планы – всегда побеждать. Мы работаем над этим: берем новых футболистов, воспитываем в академии, строим инфраструктуру.

И когда я слышу комментарии, что задачу уже выполнили и можно спокойно находиться в середине таблицы, для меня это немного обидно, потому что тогда зачем мы строим этот футбол – чтобы успокаиваться седьмым местом? Это точно не про нас, не про тренера и не про мою команду.