  4. Президент Колоса: «Когда я слышу такие комментарии, мне немного обидно»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 19:51 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:54
Президент Колоса: «Когда я слышу такие комментарии, мне немного обидно»

Андрей Засуха высказался о победе над «Полтавой»

ФК Колос. Андрей Засуха

Президент «Колоса» Андрей Засуха прокомментировал победу над «Полтавой» (1:0) в домашнем матче 25-го тура УПЛ.

– Эмоции позитивные? Команда забила два мяча впервые за долгое время. Возможно, у вас отлегло?

– Отлегло. В наших предыдущих матчах – не хочу ни в коем случае обидеть «Полтаву» – но как только команда из нижней части таблицы, у нас сразу возникают огромные трудности, особенно с тем, чтобы забить больше одного гола и не пропустить в заключительной части матча. Отлегло, сегодня очень хороший подарок.

Победа – это всегда позитивные эмоции, всегда трогательно. Сколько бы ни было футбольных матчей в моей жизни – они всегда дарят либо позитивные, либо негативные эмоции. Наполовину не бывает – не было такого, чтобы я посмотрел матч без эмоций и не отреагировал.

– Сегодня 100-й матч Руслана Костышина во главе «Колоса» в УПЛ. Что вы ему сказали, пожелали?

– Он сделал себе подарок. В нашей команде мы немного обращаем внимание на традиции – как только это 100-й матч, мой день рождения, день рождения клуба, день основания – у нас всегда почему-то не очень складывается игра. Так было и сегодня: первый тайм не складывался, а во втором после замен стало гораздо лучше.

Я поздравляю Костышина, я благодарен, что он с нами, и дай Бог ему здоровья и успехов во главе «Колоса».

– Какие амбиции у «Колоса» на ближайшее время?

– Мы должны побеждать всегда. Мы должны быть голодными до футбола, до эмоций, до музыки в раздевалке, до радости на поле, до умения забивать больше одного мяча. Поэтому планы – всегда побеждать. Мы работаем над этим: берем новых футболистов, воспитываем в академии, строим инфраструктуру.

И когда я слышу комментарии, что задачу уже выполнили и можно спокойно находиться в середине таблицы, для меня это немного обидно, потому что тогда зачем мы строим этот футбол – чтобы успокаиваться седьмым местом? Это точно не про нас, не про тренера и не про мою команду.

По теме:
Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МАТВИЙЧЕНКО после матча с Колосом: «Имеем то, что имеем»
Солодаренко отреагировал на информацию о невыплатах зарплаты в Кудровке
Колос Ковалевка Полтава Колос - Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Засуха
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва
Футбол | 24 апреля 2026, 19:38 0
Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва
Гвардиола может возглавить сборную Италии по сценарию Реброва

В Италии определились с финансированием зарплаты Гвардиолы

Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Футбол | 24 апреля 2026, 03:05 13
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины
Президент Динамо обратился к Реброву после его ухода из сборной Украины

Суркис сделал обращение к уже экс-тренеру сборной Украины

Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Бокс | 23.04.2026, 22:07
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
Футбол | 24.04.2026, 12:37
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Футбол | 24.04.2026, 06:57
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
Команда без целей и амбиций. Как и Заря. Увы...
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
Боксер, опозорившийся на весь мир, бросил вызов Джошуа
23.04.2026, 03:32 3
Бокс
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 12
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 54
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 85
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 29
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
23.04.2026, 22:50 10
Хоккей
