Лэмпард дал окончательный ответ по работе в Челси

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард определился с местом работы на следующий сезон. После выхода «небесно-голубых» в Премьер-лигу Англии их наставник заявил, что не намерен уходить в «Челси», где на выходных был уволен очередной тренер, Лиам Росеньор.

«Челси» – большая часть моей жизни, и сейчас это их дело, а мое – здесь. Мне бы хотелось думать, что болельщики «Ковентри» просто наслаждаются тем, где мы находимся», – заявил Лэмпард.

«У нас был потрясающий сезон, и я действительно горжусь и рад быть его частью. Мне нравится то, что я делаю здесь», – добавил тренер «Ковентри».

Лэмпард в свое время был лучшим бомбардиром в истории «Челси», а также дважды возглавлял первую команду.