  4. Лэмпард дал окончательный ответ по работе в Челси
24 апреля 2026, 19:01 |
743
0

Лэмпард дал окончательный ответ по работе в Челси

Фрэнк Лэмпард намерен остаться в нынешнем клубе

24 апреля 2026, 19:01 |
743
0
Лэмпард дал окончательный ответ по работе в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард определился с местом работы на следующий сезон. После выхода «небесно-голубых» в Премьер-лигу Англии их наставник заявил, что не намерен уходить в «Челси», где на выходных был уволен очередной тренер, Лиам Росеньор.

«Челси» – большая часть моей жизни, и сейчас это их дело, а мое – здесь. Мне бы хотелось думать, что болельщики «Ковентри» просто наслаждаются тем, где мы находимся», – заявил Лэмпард.

«У нас был потрясающий сезон, и я действительно горжусь и рад быть его частью. Мне нравится то, что я делаю здесь», – добавил тренер «Ковентри».

Лэмпард в свое время был лучшим бомбардиром в истории «Челси», а также дважды возглавлял первую команду.

Ковентри Фрэнк Лэмпард Челси Лиам Росеньор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
