Паника в Ковентри: Лэмпарда могут увести обратно в Челси

Владелец «Ковентри» Дуг Кинг считает, что Фрэнк Лэмпард наконец-то нашел свое «счастливое место» после того, как вернул «небесно-голубых» в Премьер-лигу. Репутация легенды «Челси» как главного тренера находится на пике после досрочного выхода его команды в Премьер-лигу, что неизбежно порождает разговоры о третьем возвращении на «Стэмфорд Бридж» после увольнения Лиама Росеньора.

«Он проделал фантастическую работу; это были невероятные 18 месяцев и для нас, и для него. Я уверен, что он сейчас размышляет. Я сказал ему: «Не недооценивай, насколько сложно было сделать то, чего ты только что добился», – заявил Дуг Кинг.

«Видно, насколько эмоционально Лэмпард привязан к городу, видно, что для него значило повышение в классе, а затем и титул, и я думаю, что сейчас он чувствует себя комфортно. Это не значит, что летом за него не поступят какие-нибудь сокрушительные предложения и ему придется сделать свой выбор, потому что он показал себя высококлассным главным тренером, но я не буду это комментировать, я не могу это контролировать», – добавил владелец «Ковентри».

Лэмпард отыграл 13 лет в составе «Челси» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В 2023 году «Челси» с Лэмпардом в роли тренера проиграл восемь матчей из 11.