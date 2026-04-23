  4. Паника в Ковентри: Лэмпарда могут увести обратно в Челси
23 апреля 2026, 20:12
Паника в Ковентри: Лэмпарда могут увести обратно в Челси

Фрэнк Лэмпард блестяще сработал с «Ковентри» в Чемпионшипе и может вернуться в стан «синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Владелец «Ковентри» Дуг Кинг считает, что Фрэнк Лэмпард наконец-то нашел свое «счастливое место» после того, как вернул «небесно-голубых» в Премьер-лигу. Репутация легенды «Челси» как главного тренера находится на пике после досрочного выхода его команды в Премьер-лигу, что неизбежно порождает разговоры о третьем возвращении на «Стэмфорд Бридж» после увольнения Лиама Росеньора.

«Он проделал фантастическую работу; это были невероятные 18 месяцев и для нас, и для него. Я уверен, что он сейчас размышляет. Я сказал ему: «Не недооценивай, насколько сложно было сделать то, чего ты только что добился», – заявил Дуг Кинг.

«Видно, насколько эмоционально Лэмпард привязан к городу, видно, что для него значило повышение в классе, а затем и титул, и я думаю, что сейчас он чувствует себя комфортно. Это не значит, что летом за него не поступят какие-нибудь сокрушительные предложения и ему придется сделать свой выбор, потому что он показал себя высококлассным главным тренером, но я не буду это комментировать, я не могу это контролировать», – добавил владелец «Ковентри».

Лэмпард отыграл 13 лет в составе «Челси» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В 2023 году «Челси» с Лэмпардом в роли тренера проиграл восемь матчей из 11.

Ковентри Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Челси Лиам Росеньор
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Комментарии 2
Так він вже був двічі тренером "Членсі"
Для Лемпарда був би непоганий варіант. Але навряд чи Челсі його покличе вже цим літом. Може трохи пізніше
