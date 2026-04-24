Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Главное, чтоб не брал сына». Эксперт назвал возможного помощника Маркевича
Сборная УКРАИНЫ
24 апреля 2026, 17:05 | Обновлено 24 апреля 2026, 17:06
Федорчук считает, что УАФ не стоит затягивать с назначением нового тренера сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого он считает фаворитом на вакантную должность главного тренера национальной сборной Украины по футболу и кто может войти в тренерский штаб.

– По-моему, претендент №1– Мирон Маркевич. И не стоит обращать внимание на его почтенный возраст. Мирон Богданович ведет активный образ жизни, часто играет в футбол, бегает и легко может дать фору гораздо младшим коллегам.

Прежде всего, своим победоносным трудом на протяжении многих лет Маркевич заслужил возглавлять сборную. Именно его авторитет будет влиять на микроклимат в сборной, помогать с мотивацией.

Во-вторых, будем откровенными, во время российской агрессии нереально убедить какого-нибудь именитого зарубежного специалиста стать у руля нашей главной команды. В-третьих, на мой взгляд, это должен быть украинец, постоянно проживающий в Украине, знающий состояние дел в отечественном футболе и горящий желанием сделать все, чтобы сборная снова была на виду на международной арене. Потому кто, как не Маркевич?

– По вашему мнению, не затянется ли история с назначением руководителя сборной на месяцы?

– Вряд ли. Думаю, что руководство УАФ по возвращении из Конгресса ФИФА, который состоится в канадском Ванкувере, в мае поставит все точки над «i». Потому что времени на раскачку нет, впереди контрольный матч с датчанами, дальше – Лига наций.

– Тогда в случае назначения Маркевича кто может войти в тренерский штаб?

– Это очень сложный вопрос. Те же его подопечные по «Днепру» Руслан Ротань и Сергей Нагорняк сосредоточились на клубной карьере и на них не стоит рассчитывать. Я реально вижу только одного достойного кандидата – Дмитрия Михайленко, который в последние годы качественно готовит сборные Украины всех возрастов.

А вот кого бы посоветовал Маркевичу не приглашать, так это сына Остапа. В сборной Украины должны работать известные в прошлом футболисты или специалисты, которые добились успеха на тренерском поприще. А отдавать предпочтение сыну, куму или свату – это путь в никуда. И не только в футболе.

сборная Украины по футболу инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук Мирон Маркевич Остап Маркевич Дмитрий Михайленко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем