«Главное, чтоб не брал сына». Эксперт назвал возможного помощника Маркевича

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, кого он считает фаворитом на вакантную должность главного тренера национальной сборной Украины по футболу и кто может войти в тренерский штаб.

– По-моему, претендент №1– Мирон Маркевич. И не стоит обращать внимание на его почтенный возраст. Мирон Богданович ведет активный образ жизни, часто играет в футбол, бегает и легко может дать фору гораздо младшим коллегам.

Прежде всего, своим победоносным трудом на протяжении многих лет Маркевич заслужил возглавлять сборную. Именно его авторитет будет влиять на микроклимат в сборной, помогать с мотивацией.

Во-вторых, будем откровенными, во время российской агрессии нереально убедить какого-нибудь именитого зарубежного специалиста стать у руля нашей главной команды. В-третьих, на мой взгляд, это должен быть украинец, постоянно проживающий в Украине, знающий состояние дел в отечественном футболе и горящий желанием сделать все, чтобы сборная снова была на виду на международной арене. Потому кто, как не Маркевич?

– По вашему мнению, не затянется ли история с назначением руководителя сборной на месяцы?

– Вряд ли. Думаю, что руководство УАФ по возвращении из Конгресса ФИФА, который состоится в канадском Ванкувере, в мае поставит все точки над «i». Потому что времени на раскачку нет, впереди контрольный матч с датчанами, дальше – Лига наций.

– Тогда в случае назначения Маркевича кто может войти в тренерский штаб?

– Это очень сложный вопрос. Те же его подопечные по «Днепру» Руслан Ротань и Сергей Нагорняк сосредоточились на клубной карьере и на них не стоит рассчитывать. Я реально вижу только одного достойного кандидата – Дмитрия Михайленко, который в последние годы качественно готовит сборные Украины всех возрастов.

А вот кого бы посоветовал Маркевичу не приглашать, так это сына Остапа. В сборной Украины должны работать известные в прошлом футболисты или специалисты, которые добились успеха на тренерском поприще. А отдавать предпочтение сыну, куму или свату – это путь в никуда. И не только в футболе.