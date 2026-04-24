Петр СТАСЮК: «Мы настроены только на положительный результат»

В поединке 25-го тура Первой лиги «Буковина» сыграет с «Нивой» Тернополь. Защитник «Буковины» Петр Стасюк рассказал о подготовке к матчу с тернопольским клубом и целях на оставшуюся часть сезона.

– Петр, матч с «Нивой» станет в общей сложности шестым для команды в апреле. Насколько сложно физически и психологически выдерживать столь плотный график? Как команда справляется с такой нагрузкой и вообще, в каком физическом состоянии находится?

– Однозначно это большая нагрузка на команду, потому что график сейчас достаточно плотный. Однако я считаю, что мы успеваем качественно восстанавливаться. К каждой игре мы подходим в полном порядке и готовы выкладываться на сто процентов.

– В полуфинале Кубка Украины «Буковина» потерпела первое поражение в этом сезоне, уступив «Динамо». Наверное, вдвое досаднее, что именно в столь важном матче прервалась беспроигрышная серия? И удалось ли переключиться на дела в чемпионате?

– Конечно, очень досадно проигрывать, еще и в столь важном кубковом матче. Но мы понимали, что играем против очень сильного соперника. «Динамо» – это гранд украинского футбола. На мой взгляд, мы достаточно достойно противостояли такому именитому сопернику, продемонстрировали хорошую игру, и нам точно не стыдно перед нашими болельщиками. Мы отдали все силы на поле. Жаль только, что не реализовали свои моменты, а голевых возможностей у нас было немало. Думаю, болельщики получили удовольствие от того футбола, который увидели.

– Несмотря на неутешительный результат, полуфинал Кубка подарил невероятную атмосферу. На стадионе было более 14 тысяч зрителей, значительная часть которых приехала поддержать именно «желто-черных». Поделись впечатлениями от столь масштабной поддержки болельщиков.

– Атмосфера была просто фантастической! Я даже не вспомню, когда в последний раз на матчах в Украине было такое количество зрителей. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они приехали в другой город поддержать нас. Именно их энергия, их поддержка дает нам силы держать темп в таком изнурительном графике.

– Заключительный соперник этого апрельского марафона матчей – тернопольская «Нива», которая сейчас переживает не лучшие времена – у них 13 матчей без побед, а весной команда демонстрирует очень прагматичный футбол: в шести играх забили лишь один гол, но и пропустили только трижды. Какого футбола ждать в воскресенье с этим конкурентом?

– Думаю, «Нива» будет играть в закрытый футбол, с акцентом на оборону. Но это не должно помешать нам. Мы настроены только на положительный результат.

– Весеннюю часть сезона «Нива» начала под руководством нового главного тренера Олега Дулуба, с которым тебе удалось поработать в ЛНЗ. Какой футбол он обычно прививает своим командам? Чего «Буковине» ожидать от «Нивы» в плане тактики и структуры игры под руководством Дулуба?

– Да, мы работали с Олегом Анатольевичем в ЛНЗ. Он всегда ставит во главу угла дисциплину на поле. Его команды обычно демонстрируют осторожный футбол, но в нашем случае в ЛНЗ это приносило результат. С тернополянами мы ожидаем непростой матч, тем более это будет западноукраинское дерби. «Нива» будет действовать очень дисциплинированно, соперник сыграет от обороны. Вот таков мой прогноз.

– Именно «Нива» в предыдущем туре, можно сказать, «помогла» «Буковине» официально выйти в УПЛ, сыграв вничью с «Левым Берегом». Задача-минимум выполнена, теперь на очереди выиграть золотые медали Первой лиги. А вот насколько для команды важно пройти чемпионат без поражений?

– Это была бы очень красивая история. Если не ошибаюсь, в Первой лиге такое еще никому не удавалось. Сейчас мы делаем все возможное для этого. Мы двигаемся от игры к игре, настраиваясь на победу в каждом поединке, независимо от того, кто наш следующий соперник. Воспользовавшись случаем, хочу пригласить наших болельщиков в воскресенье на стадион. Ваша поддержка в матче с «Нивой» нам очень нужна – именно она вдохновляет нас на новые свершения!