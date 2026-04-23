Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Новичок УПЛ экстренно реконструирует свой стадион

«Буковина» планирует принимать матчи Премьер-лиги в Черновцах

ФК Буковина

Финансовый директор «Буковины» Игорь Наболотный рассказал о ситуации с домашним стадионом. В следующем сезоне команда будет играть в УПЛ.

«Номинально у нас на время аттестации основной стадион заявлен «Украина», город Львов, резервный – Тернополь. Но не секрет, что мы проводим интенсивную работу на нашем домашнем стадионе. Буквально через неделю будет объявлен тендер на проведение освещения. Уже у нас договорены и частично оплачены авансовые платежи по реконструкции поля с подогревом. Как только мы сыграем последний тур, у нас начнется реконструкция основного поля. Это подогрев, покрытие – все эти работы планируем закончить к сентябрю», – заявил руководитель клуба.

«Мы надеемся, что УАФ пойдет нам навстречу. Если мы успеем сделать поле до старта чемпионата, а доработать освещение нам останется неделю-две, то будем обращаться в УАФ, чтобы пошли нам на встречу и чтобы мы сыграли в Черновцах первый матч. Может быть, днем, может быть, без освещения. Но мы очень хотим, чтобы черновицкая публика, которая ждала 32 года этого момента, почувствовала ее в Черновцах, а не в другом городе», – сказал Наболотный.

Из-за проблем с освещением «Буковина» дважды не смогла на своем стадионе принять полуфинальные матчи Кубка Украины с «Динамо».

Буковина Черновцы Игорь Наболотный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Трибуна
Коли ремонт завершать тоді хай і грають. На слово їм немає віри. 
