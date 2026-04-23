Какой была украинская элит-лига времен последнего выступления там Буковины

18 апреля, почти за полтора месяца до официального завершения сезона в Первой лиге, черновицкая «Буковина» гарантировала себе путевку в украинскую Премьер-лигу – элитный дивизион отечественного футбола, – где будет выступать в следующем сезоне. Выступление команды Сергея Шищенко еще только предстоит разобрать более детально, когда сезон все-таки будет полностью финализирован, а сегодня мы, попутно отмечая тот факт, что «желто-черные» оформили повышение в классе не проиграв к этому моменту ни одного (!) матча в сезоне Первой лиги (21 победа и 3 ничьих в 24 поединках), предлагаем вспомнить период, когда «Буковина» в последний раз играла в высшем дивизионе украинского клубного футбола.

Это был сезон-1993/94, после которого команда из Черновцов на долгих 32 года вылетела в низшие дивизионы и была вынуждена пройти через многие процессы, прежде чем нынче вернуться обратно в элиту…

Начнем с того, что «Буковина» оказалась одной из 20 команд, взявших участие в первом розыгрыше чемпионата Украины-1992. После возобновления независимости нашей страны «желто-черные» автоматически были отобраны в высший дивизион как одна из двух команд Первой лиги прекратившего свое существование СССР. «Буковина» финишировала шестой в группе Б, а спустя год оказалась на 12-м месте в уже полноформатном розыгрыше сезона-1992/93, в котором не было групп, а существовала одна турнирная таблица на всех 16 участников.

Спустя год, в сезоне-1993/94, высшая лига чемпионата Украины была расширена до 18 команд-участниц. При этом, никто не покинул элитный дивизион по итогам предыдущего розыгрыша, а к прежним участникам просто добавились винницкая «Нива» и «Темп» из Шепетовки. И именно этот сезон стал последним для «Буковины» на элит-уровне в чемпионате Украины, так как по его итогам «желто-черные» заняли 17-е, предпоследнее, место и вместе с «Металлистом» спикировали в Первую лигу.

Любопытно, что на старт сезона-1993/94 «Буковина» выходила под руководством Виктора Матвиенко – известного в прошлом защитника «Динамо» и сборной СССР, ныне, к сожалению, уже покойного (Виктора Антоновича не стало в конце ноября 2018-го, в возрасте 70 лет). Однако с этим специалистом «желто-черные» отыграли всего один матч, после чего Матвиенко подал в отставку и ушел из клуба, мотивировав свое решение тем, что «Буковина» просто никому не нужна. Местные чиновники не проявляли никакого интереса к судьбе футбольного клуба, в результате чего в офисе у этого не было работающего телефона и даже света, а также отсутствовал как таковой клубный автобус. О том, каким в те годы был украинский бизнес и, как следствие, потенциальной возможности кого-то из местных меценатов взять на себя финансирование «Буковины» даже и говорить не будем – кто жил в «девяностые» тот все прекрасно понимает, а кто те времена не застал может, пожалуй, только порадоваться этому.

Спасти сезон «Буковине» не удалось, несмотря на то, что после Матвиенко руководить командой взялся Александр Павленко – специалист, который был прекрасно знаком с большинством процессов в стане «желто-черных», так как ранее неоднократно возглавлял эту команду. Не помог коллективу из Черновцов и голеадорский талант Бориса Финкеля, который отличился 12 забитыми мячами в 33 поединках и попал в топ-9 лучших бомбардиров того сезона.

Что же касается того розыгрыша чемпионата Украины в целом и любопытных его особенностей, то здесь стоит отмечать, что чемпионство завоевало «Динамо», набравшее 56 очков в 34 матчах. Киевляне на 7 пунктов опередили «Шахтер» и на 8 – «Черноморец». Причем в те времена за победу еще давали два очка, а за ничью – одно, так что отрыв «бело-синих» от двух других призеров первенства выдался весьма значительным.

Большинство любопытных событий того чемпионата также непосредственно связаны с «Динамо». Прежде всего, стоит отмечать, что накануне сезона-1993/94 у киевского клуба поменялся собственник. Григорий Суркис фактически сместил с должности президента «Динамо» Виктора Безверхого и стал ключевой фигурой в самом титулованном футбольном клубе Украины. В последствии Григорий Суркис перешел на должность почетного президента клуба, отдав оперативное руководство «Динамо» в руки своего младшего брата Игоря, а в 2002 году фактически самоустранился из руководства «бело-синих», хотя по неофициальным данным все еще сохраняет влияние на принятие ключевых решений внутри клуба.

Тот сезон «Динамо» начинало под руководством Михаила Фоменко, но ровно на половине дистанции того заменил Йожеф Сабо. Первый дал возможность проявить себя в главной команде «бело-синих» молодому защитнику Владиславу Ващуку, а второй – начал ставить в ворота юного голкипера Александра Шовковского, которому в будущем суждено стать одной из легенд в современной истории «Динамо» и провести за команду наибольшее количество матчей (637) в ее славной истории.

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины-1993/94 стал форвард «Черноморца» Тимерлан Гусейнов. Футболист, который является абсолютно легендарной личностью в истории «моряков», забил 18 мячей в 33 матчах, чего хватило, чтобы обойти всех конкурентов. На втором месте оказался Олег Матвеев из «Шахтера», а тройку лучших голеадоров чемпионата замкнул Виктор Леоненко, пребывавший в те годы на пике карьеры. На счету Леоненко было 15 мячей в 24 играх, а еще нападающий «Динамо» отличился 7 результативными передачами, что делало его чрезвычайно эффективным – Виктор имел показатель почти в одно результативное действие в среднем за матч.

Значительный регресс в сезоне-1993/94 случился у «Днепра», который годом ранее активно соревновался за чемпионство с «Динамо» и даже финишировал с равным количеством очков с киевлянами (по 44). К слову, в том сезоне регламент турнира был изменен прямо по ходу соревновательного процесса, что многими было воспринято как попытка подыграть чемпионским амбициям «Динамо». Дело в том, что изначально в случае равенства очков на финише предполагалось проведение отдельного «золотого матча», но впоследствии эта норма была устранена, а в качестве первого ранжирующего фактора установлена разница мячей, которая и дала «Динамо» преимущество над «Днепром» в чемпионской гонке.

Как бы там ни было, а «Днепр» откатился аж на четвертое место, отстав в сезоне-1993/94 от «Динамо» на 15 очков… Хотя футболистов, которые со временем вошли в историю нашего футбола в той команде Николая Павлова хватало: Дмитрий Михайленко, Юрий Максимов, Сергей Беженар, Андрей Полунин, Сергей Коновалов, Геннадий Мороз, Сергей Дирявка, Сергей Закарлюка…

В целом сезон-1993/94 оказался весьма важным в историческом плане, как показал ход дальнейших событий. Именно тогда в «Динамо» начала формироваться команда, которая впоследствии уже под руководством Валерия Лобановского добиралась до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99. К Ващуку и Шовковскому уже через год в качестве дебютантов первой команды «бело-синих» добавились Юрий Дмитрулин и Андрей Шевченко, в талант которых поверил Йожеф Сабо.

Сам Лобановский вернулся в «Динамо» в начале 1997-го. На тот момент в команде уже успели «опериться» и Шевченко, и Дмитрулин, и Ващук, и Шовковский, и Косовский, из других команд перешли Головко, Гусин, Михайленко и некоторые другие. «Мэтру» удалось в очередной раз в своей наставнической карьере сделать из группы добротных, но на тот момент еще вовсе не звездных футболистов еще одну «команду-звезду», которая доказала, что украинский футбол способен возрождаться и выходить на наивысший уровень после любых, даже самых сложных, ситуациях. Впрочем, это уже рассказ и рассуждения абсолютно об ином…