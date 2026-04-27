  4. Шовковский принял решение после ухода, которое поможет ему в будущем
27 апреля 2026, 04:32
Шовковский принял решение после ухода, которое поможет ему в будущем

Тренер начал изучать английский

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский принял решение освоить английский язык.

«Почему английский?! Ответ прост. Современная тренерская информация, методики, аналитика — это, в основном, англоязычная среда.

Поэтому то время, которое у меня появилось, я использую для углубленного изучения языка. И сегодня я уже работаю с материалами в оригинале, читаю профессиональную литературу, анализирую современные подходы, изучаю новые методики, которые используются в европейском футболе.

Объем информации огромен, и он постоянно растет. А вместе с ним — и понимание игры.

Параллельно идет общение с иностранными коллегами, обмен мнениями, опытом, подходами... Это непрерывный процесс развития с мыслями о будущем...

Без громких заявлений – просто последовательная работа», – сказал тренер.

ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
МЕНДОСА: «Остается горький привкус. Это один из лучших матчей в жизни»
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26 апреля 2026, 15:47 10
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

С Александром Поворознюком произошла трагедия
Футбол | 27.04.2026, 03:02
С Александром Поворознюком произошла трагедия
С Александром Поворознюком произошла трагедия
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 15:55
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
