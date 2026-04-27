Шовковский принял решение после ухода, которое поможет ему в будущем
Тренер начал изучать английский
Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский принял решение освоить английский язык.
«Почему английский?! Ответ прост. Современная тренерская информация, методики, аналитика — это, в основном, англоязычная среда.
Поэтому то время, которое у меня появилось, я использую для углубленного изучения языка. И сегодня я уже работаю с материалами в оригинале, читаю профессиональную литературу, анализирую современные подходы, изучаю новые методики, которые используются в европейском футболе.
Объем информации огромен, и он постоянно растет. А вместе с ним — и понимание игры.
Параллельно идет общение с иностранными коллегами, обмен мнениями, опытом, подходами... Это непрерывный процесс развития с мыслями о будущем...
Без громких заявлений – просто последовательная работа», – сказал тренер.
