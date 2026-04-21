Шовковский не против возглавить знаменитый украинский клуб

Бывший вратарь и тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал возможность своего возвращения в киевский клуб.

На предложение вновь возглавить команду или войти в тренерский штаб специалист ответил лаконично.

«Возвращение на должность тренера «Динамо»? Со временем возможно все», – сказал Шовковский.

После увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.