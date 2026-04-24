Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, продолжит ли Бущан карьеру в Азербайджане
Украина. Премьер лига
24 апреля 2026, 14:49 | Обновлено 24 апреля 2026, 14:56
1028
0

Стало известно, продолжит ли Бущан карьеру в Азербайджане

Голкипер «Полесья» опроверг слухи о трансфере

ФК Карпаты

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан, который на правах аренды защищает цвета «Полесья», прокомментировал слухи о том, что продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана:

– Георгий, сегодня в СМИ появилась новость о вашем возможном переходе в чемпионат Азербайджана. Действительно ли вы рассматриваете такой вариант?

– Я не знаю, что будет завтра. Не стоит читать советские газеты, как говорится.

– Было бы вам интересно остаться в «Полесье» на следующий сезон и все же попробовать побороться за место первого номера команды?

– Давайте без комментариев. Я готовлюсь к тренировке, спасибо.

В текущем сезоне на счету Георгия Бущана два матча во всех турнирах. Уже летом украинец вернется назад в Саудовскую Аравию.

трансферы чемпионат Азербайджана по футболу Аль-Шабаб Георгий Бущан Полесье Житомир трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем