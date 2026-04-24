Стало известно, продолжит ли Бущан карьеру в Азербайджане

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан, который на правах аренды защищает цвета «Полесья», прокомментировал слухи о том, что продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана:

– Георгий, сегодня в СМИ появилась новость о вашем возможном переходе в чемпионат Азербайджана. Действительно ли вы рассматриваете такой вариант?

– Я не знаю, что будет завтра. Не стоит читать советские газеты, как говорится.

– Было бы вам интересно остаться в «Полесье» на следующий сезон и все же попробовать побороться за место первого номера команды?

– Давайте без комментариев. Я готовлюсь к тренировке, спасибо.

В текущем сезоне на счету Георгия Бущана два матча во всех турнирах. Уже летом украинец вернется назад в Саудовскую Аравию.