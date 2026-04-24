Стало известно, продолжит ли Бущан карьеру в Азербайджане
Голкипер «Полесья» опроверг слухи о трансфере
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан, который на правах аренды защищает цвета «Полесья», прокомментировал слухи о том, что продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана:
– Георгий, сегодня в СМИ появилась новость о вашем возможном переходе в чемпионат Азербайджана. Действительно ли вы рассматриваете такой вариант?
– Я не знаю, что будет завтра. Не стоит читать советские газеты, как говорится.
– Было бы вам интересно остаться в «Полесье» на следующий сезон и все же попробовать побороться за место первого номера команды?
– Давайте без комментариев. Я готовлюсь к тренировке, спасибо.
В текущем сезоне на счету Георгия Бущана два матча во всех турнирах. Уже летом украинец вернется назад в Саудовскую Аравию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Оправдать ожидания именитому наставнику со сборной Украины так и не удалось…
Медиасервис MEGOGO получил права на показ в Украине вечера бокса в египетской Гизе