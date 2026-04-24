Сергей СУХАНОВ: «Для нас сейчас каждая игра непростая»

Защитник киевской «Оболони» Сергей Суханов поделился своими ожиданиями от матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

– Впереди матч против «Полесья». Что ты можешь сказать об этом сопернике?

– Очень хорошая команда, боеспособный коллектив, в составе которого выступают квалифицированные футболисты. Думаю, нас ждет непростой матч. Хотя, если честно, для нас сейчас каждая игра непростая. Будем серьезно настраиваться и стремиться к положительному результату.

– Будет ли этот матч принципиальным для тебя, учитывая, что ты раньше выступал за «Полесье»?

– Для меня каждый матч принципиален. То, что я играл там раньше – это уже давно, и сейчас в клубе многое изменилось: и руководство, и тренерский штаб. Конечно, будет интересно проверить свои силы против такой команды и против сильных футболистов.

– В осенней части сезона ты забил четыре гола и провел хороший отрезок. Весной игрового времени стало меньше, и пока нет результативных действий. Как это объяснишь?

– Если честно, трудно это как-то конкретно объяснить. Я всегда стараюсь отдавать максимум на поле и работать на полную. Сейчас у нас то, что есть. Команде в целом непросто даются забитые мячи, но мы над этим работаем. Надеюсь, что концовка сезона будет значительно лучше.

– Впереди финишная прямая – шесть матчей. Есть ли среди них ключевые, или команда готовится ко всем одинаково?

– Для нас каждый соперник важен. Мы не выделяем какой-то один матч – для нас все игры ключевые. Нужно выходить на поле, показывать максимум и радовать наших болельщиков победами.

Матч «Полесье» – «Оболонь» состоится 26 апреля в 18:00 по киевскому времени.