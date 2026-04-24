  4. Украинская Премьер-лига назвала лучшего тренера и футболиста 21-го тура
24 апреля 2026, 13:49
Украинская Премьер-лига назвала лучшего тренера и футболиста 21-го тура

Признание получили наставник «Карпат» Фран Фернандес и вингер «Полесья» Алексей Гуцуляк

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и после того, как состоялся перенесенный матч «Заря» – «Шахтер», составила символическую сборную 21-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером тура коллективным решением группы из 33 экспертов был признан Франсиско Фернандес («Карпаты»), подопечные которого разгромили «Оболонь» (4:0).

В топ-3 вошли Игорь Костюк («Динамо» с большим счетом 5:0 положило на лопатки «Александрию») и Виталий Пономарев (ЛНЗ одолел «Рух» – 2:1).

Звание лучшего футболиста 21-го тура большинством голосов было отдано автору двух голов в победном для «Полесья» матче с «Кудровкой» – Алексею Гуцуляку.

Совсем чуть-чуть от него отстал герой встречи «Карпат» и «Оболони» Бруниньо. В топ-5 также вошли Богдан Редушко («Динамо»), Эдуард Козик («Колос») и Карлос Парако («Кривбасс»).

Символическая сборная 21-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Олег Билык («Эпицентр»)

Защитники: Борис Крушинский («Полесье»), Олег Горин (ЛНЗ), Эдуард Козик («Колос»), Илья Крупский («Металлист 1925»)

Полузащитники: Богдан Редушко («Динамо»), Бруниньо («Карпаты»), Александр Яцык («Динамо»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»)

Нападающий: Карлос Парако («Кривбасс»)

Главный тренер: Фран Фернандес («Карпаты»)

Резерв: Иван Пахолюк («Колос»), Александр Кемкин («Кривбасс»), Навин Малыш («Заря»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Виталий Роман («Рух»), Кауан Баптистелла («Металлист 1925»), Ярослав Шевченко («Кривбасс»), Николай Шапаренко («Динамо»), Проспер Оба («Шахтер»), Матвей Пономаренко («Динамо»), Питер Итодо («Металлист 1925») и Даниил Кравчук (ЛНЗ).

Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
