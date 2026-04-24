Сергей Ребров и крах главной надежды последних 15 лет

22 апреля украинские болельщики услышали новость, которую большинство из них надеялось и ожидало услышать как можно скорее после момента вылета сборной Украины от шведов в плей-офф европейских стыков квалификации на ЧМ-2026. Украинская ассоциация футбола заявила о прекращении сотрудничества с 51-летним Сергеем Ребровым, который пребывал на посту с 7 июня 2023 года.

Впрочем, давайте будем откровенными: летом 2023-го все то же подавляющее большинство болельщиков сборной Украины верило и ожидало прихода Реброва в национальную команду. Сергея, который до этого в своей наставнической карьере успел неплохо зарекомендовать себя в «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и «Аль-Айне», ждали едва ли не как какого-то футбольного мессию. В какой-то момент довольно требовательный украинский болельщик настолько разочаровался в методах работы Александра Петракова, что принялся просто романтизировать персону Реброва, ожидая от него какого-то сверх качественного рывка в результатах и уровне игры «сине-желтых».

Приход Реброва в сборную Украины воспринимался не иначе, как главная надежда, связанная с национальной командой, за последние пятнадцать лет. Опять же, давайте просто будем честными сами перед собой. В последний раз подобного рода ожидания болельщики украинской сборной ощущали в 2011-м, когда на тренерский мостик «сине-желтых» вернулся Олег Блохин – тренер, который остается единственным, сумевшим вывести украинских футболистов в финальную часть чемпионата мира (турнир 2006 года до сих пор остается в памяти…).

После того, как осенью 2012 года Блохин принял решение вернуться к клубной работе и возглавить «Динамо», сборную Украины принял Михаил Фоменко. От опытного наставника, ныне, увы, уже покойного, тогда не ждали больших достижений. Многие вообще крайне скептично восприняли приход Фоменко, так как тот не работал на сколько-нибудь серьезном уровне до начала сотрудничества с «сине-желтыми» на протяжении четырех лет, а это громадный отрезок времени, если мы ведем речь о тренерском ремесле и всех его тонкостях.

Однако Фоменко, взяв на вооружение максимально прагматичный подход как в общении с прессой, так и в построении игры команды, сумел добиться неплохих результатов. Сперва команда под руководством опытного наставника едва не прошла через стыковые матчи на ЧМ-2014, уступив абсолютному фавориту дуэли сборной Франции лишь за счет фиаско в ответном матче (2:0, 0:3), а затем Фоменко сумел квалифицироваться с «сине-желтыми» на Евро-2016. На континентальном первенстве наша сборная, увы, тотально провалилась, проиграв все три матча (0:2 – Германии, 0:2 – Северной Ирландии и 0:1 – Польше), после чего на Фоменко «повесили всех собак», и фактически выпроводили на пенсию.

После Фоменко сборную Украины принял молодой и абсолютно неопытный на тот момент в качестве наставника Андрей Шевченко. Его назначение изначально также не сулило «сине-желтым» ничего выдающегося. До прихода на тренерский мостик украинской национальной команды Шевченко лишь несколько месяцев отработал ассистентом у Фоменко, и это был весь его наставнический опыт. Поэтому больших ожиданий от Шевченко не было, и это вполне объяснимо. Наоборот, красивые слова Андрея на пресс-конференциях болельщики и журналисты изначально воспринимали с определенной долей недоверия, а когда в июне 2017-го «сине-желтые» сенсационно проиграли в спарринге Мальте (0:1), сомнения в правильности выбора главного тренера сборной со стороны УАФ лишь усилились.

Да и кандидатура Шевченко изначально была крайне неоднозначной, учитывая тот факт, что Андрея связывали кумовские отношения с тогдашним боссов УАФ Андреем Павелко. Поэтому назначение легендарного отечественного экс-футболиста главным тренером «сине-желтых» выглядело как своего рода непотизм, а не признание выдающихся заслуг Шевченко в тренерском ремесле.

Тот факт, что за пять лет работы со сборной Шевченко удалось в какой-то степени переломить мнение о себе как о наставнике ни в коей мере не изменил первоначальных ощущений, когда Андрей только получал это назначение. Да и сейчас многие уверены, что успехи Шевченко с «сине-желтыми» во многом связаны с качеством работы тренерского штаба этого наставника, а не непосредственно с тактическим гением самого экс-форварда «Милана».

Как бы там ни было, но и после Шевченко сборную Украины не возглавил специалист, от которого ждали выдающихся достижений. Персона Александра Петракова, который пускай и выигрывал чемпионат мира, но с юношами, виделась большинству болельщиков и экспертов изначально очень и очень спорной. Этот специалист по состоянию на тот момент практически два десятилетия не работал со взрослыми футболистами, и уж тем более со звездами. Вскоре в стане «сине-желтых» начались недоразумения – например, ситуация с Русланом Малиновским, которого Петраков в какой-то момент просто оставил вне основного состава, вызвав у игрока лишь чувства непонимания и раздражения…

Петраков не сумел решить ключевую задачу – вывести сборную Украины на ЧМ-2022. Однако давайте вспомним, что в тот момент как раз началась полномасштабная фаза российско-украинской войны, и в отечественном футболе какое-то время царил тотальный хаос, да и сам по себе спорт крайне быстро отошел на двести пятьдесят тысяч какой-то там план на фоне всего происходившего…

Украина все-таки получила шанс через плей-офф квалифицироваться на ЧМ-2022, но оказалась в заведомо проигрышном положении по сравнению с Уэльсом. В итоге в полуфинале стыков «сине-желтые» обыграли Шотландию (3:1), а затем уступили «драконам» (0:1), но Петраков остался у «руля» сборной, покинув пост только после финиша на втором месте в группе В1 Лиги наций, следом за все той же Шотландией.

После ухода Петракова сборная Украины остро нуждалась в авторитетном наставнике, добившемся успехов на хорошем уровне со взрослыми командами. Мало кто хотел видеть во главе главной команды страны вчерашнего пенсионера, или тренера без малейшего опыта, либо же того, кто пусть и был недавно крайне успешным, но исключительно в юношеских соревнованиях. Болельщики хотели и требовали назначения маститой фигуры, и ею оказался Сергей Ребров.

Но продержаться во главе «сине-желтых» наставнику удалось чуть менее трех лет. А в итоговом коммюнике, подводившем черту под сотрудничеством со специалистом УАФ отметила следующее: «Сергей Ребров возглавил сборную в 2023 году, уже во время отборочного цикла на чемпионат Европы. Несмотря на это, ему удалось пройти исторически сложные для нашей команды матчи плей-офф и вывести Украину на Евро. После этого мы почти до последнего боролись за выход на чемпионат мира, но попасть туда не удалось».

В этих строках скромно умалчивалось главное – на континентальном первенстве наша сборная оконфузилась по схожему сценарию с 2016-м, что тогда привело к увольнению Фоменко. Но Реброва оставили, так как верили в то, что он способен решить ключевую задачу – впервые за двадцать лет пробиться в финальную часть чемпионата мира. Но здесь все ограничилось только тем, то «мы почти до последнего боролись»…

На этом фоне крайне странными и спекулятивными виделись сообщения, ранее попадавшие в СМИ о том, что Ребров может остаться во главе сборной Украины и после завершения контракта в июле 2026-го. Никаких объективных причин верить в то, что у наставника получится с третьей или четвертой попытки сделать то, что уже не удалось в первых двух просто не было. Увы, но трехлетний отрезок Сергея Реброва в сборной Украины запомнится для большинства исключительно крахом надежд на нечто определенно куда более существенное, чем просто выход в финальную часть расширенного формата чемпионата Европы…

И, если объективно, Ребров вряд ли так уж виноват в этом. Скорее, в данном случае болельщики и эксперты действительно стали жертвами самообмана или самовнушения. Мы сами поверили в то, что Сергей способен кардинально улучшить результаты «сине-желтых», привить этой команде яркую и красивую игры и сделать возможной конкуренцию с лучшими национальными командами континента.

Другое дело, что теперь уже экс-тренер сборной Украины запомнится многим своими, мягко говоря, дерзкими ответами на вопросы журналистов куда больше, чем по-настоящему хорошими матчами. И это уже камень в огород самого Реброва – что не сумел сделать эту команду более интересной и конкурентоспособной, чем ранее Петраков. А если так, то мы вправе сейчас ставить один простой вопрос – так ли нужно было убирать Петракова, приглашая куда более дорогой даже в финансовом аспекте тренерский штаб во главе с Ребровым, если никаких существенных достижений это сборной так и не принесло?..

Впрочем, некий плюс из нынешней ситуации с Ребровым сборная Украины все-таки точно получит. С вероятностью в 99,9% с преемником Сергея, кто бы им не оказался, вряд ли будут связаны такие же огромные надежды. И, возможно, для команды-андердога, коей по сути и является нынешняя сборная Украины, это даже лучше.