Известна сумма, которую заработал Ребров во главе сборной Украины

23 апреля 2026, 11:01 | Обновлено 23 апреля 2026, 11:07
В среду, 22 апреля, УАФ сообщила о прекращении сотрудничества с 51-летним специалистом

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В среду, 22 апреля, Украинская ассоциация футбола сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Специалист покинул свою должность после провала в плей-офф квалификации ЧМ-2026, где его команда потерпела поражение от Швеции (1:3) и не сумела завоевать путевку на мундиаль.

Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

За это время, по данным портала Financefootball, тренер заработал около 183 миллионов гривен. Большую часть зарплаты Реброва покрывал спонсор сборной Украины, а остальное финансировалось УАФ.

Ребров продолжит работу в Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Николай Тытюк Источник: BLIK
5 лямов в месяц, акуеть
За що???
Около 3,5 лямов евро за невыполненную работу?
За отсутствие результата?
