Известна сумма, которую заработал Ребров во главе сборной Украины

В среду, 22 апреля, Украинская ассоциация футбола сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Специалист покинул свою должность после провала в плей-офф квалификации ЧМ-2026, где его команда потерпела поражение от Швеции (1:3) и не сумела завоевать путевку на мундиаль.

Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

За это время, по данным портала Financefootball, тренер заработал около 183 миллионов гривен. Большую часть зарплаты Реброва покрывал спонсор сборной Украины, а остальное финансировалось УАФ.

Ребров продолжит работу в Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.