Экс-игрок Динамо: «Не будем сейчас говорить, какой они национальности»

Бывший игрок киевского Динамо Сергей Кравченко рассказал о периоде работы под руководством Валерия Газзаева и Юрия Семина в расположении «бело-синих».

«В Динамо я работал под руководством Газзаева и Семина. Не будем сейчас говорить, какой они национальности, но Юрий Семин мне нравился как тренер. Спокойный, рассудительный. Мне нравилось, как он видел игру. Про Газзаева не могу сказать то же самое. Пропустим этот момент», – сказал Кравченко.

Сергей Кравченко выступал за киевское Динамо в 2009 году, перебравшись в расположение киевлян из полтавской Ворсклы, но уже в 2010 перебрался в Днепр.