Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет оштрафовал мюнхенский клуб, который завоевал путевку в полуфинал

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал немецкую «Баварию» после второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб одолел мадридский «Реал» (4:3).

Штраф в размере 40 тысяч евро представитель Бундеслиги должен заплатить за неправильный контроль и нарушение регламента в технических зонах стадиона.

Клуб также отдаст 14 тысяч евро за то, что общественные проходы и эвакуационные пути на трибунах были заблокированы болельщиками. Еще 5 625 евро начислено за бросание посторонних предметов на поле во время игры.

После того, как «Бавария» забила четвертый гол в ворота испанского клуба, на трибунах вспыхнули беспорядки – болельщики перелезли через ограждения и пробрались к краю поля.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека – две женщины и двое мужчин. Из-за этого было открыто дисциплинарное производство.

В полуфинале Лиги чемпионов команда Венсана Компани встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый поединок запланирован на 28 апреля в Париже, а ответный – на «Альянц Арене» 6 мая.

Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал штрафы санкции УЕФА
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем