УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов
Дисциплинарный комитет оштрафовал мюнхенский клуб, который завоевал путевку в полуфинал
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал немецкую «Баварию» после второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб одолел мадридский «Реал» (4:3).
Штраф в размере 40 тысяч евро представитель Бундеслиги должен заплатить за неправильный контроль и нарушение регламента в технических зонах стадиона.
Клуб также отдаст 14 тысяч евро за то, что общественные проходы и эвакуационные пути на трибунах были заблокированы болельщиками. Еще 5 625 евро начислено за бросание посторонних предметов на поле во время игры.
После того, как «Бавария» забила четвертый гол в ворота испанского клуба, на трибунах вспыхнули беспорядки – болельщики перелезли через ограждения и пробрались к краю поля.
По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека – две женщины и двое мужчин. Из-за этого было открыто дисциплинарное производство.
В полуфинале Лиги чемпионов команда Венсана Компани встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый поединок запланирован на 28 апреля в Париже, а ответный – на «Альянц Арене» 6 мая.
UEFA has imposed a €40,000 fine on FC Bayern for 'violation of the inner area regulations' against Real Madrid at Allianz Arena. An additional €14,000 fine was levied for blocking public aisles. UEFA also issued a further €5,625 for throwing objects. There's no fan ban [via… pic.twitter.com/lm4Y3B0cEb— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 23, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
