УЕФА наказал Баварию после матча с Реалом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал немецкую «Баварию» после второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб одолел мадридский «Реал» (4:3).

Штраф в размере 40 тысяч евро представитель Бундеслиги должен заплатить за неправильный контроль и нарушение регламента в технических зонах стадиона.

Клуб также отдаст 14 тысяч евро за то, что общественные проходы и эвакуационные пути на трибунах были заблокированы болельщиками. Еще 5 625 евро начислено за бросание посторонних предметов на поле во время игры.

После того, как «Бавария» забила четвертый гол в ворота испанского клуба, на трибунах вспыхнули беспорядки – болельщики перелезли через ограждения и пробрались к краю поля.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека – две женщины и двое мужчин. Из-за этого было открыто дисциплинарное производство.

В полуфинале Лиги чемпионов команда Венсана Компани встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый поединок запланирован на 28 апреля в Париже, а ответный – на «Альянц Арене» 6 мая.