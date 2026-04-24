24 апреля 2026, 10:51 | Обновлено 24 апреля 2026, 11:45
Украинец, который перейдет в Жирону, оформил ассист в полуфинале Кубка

Александр Пищур и венгерский «Дьер» потерпели поражение от «Ференцвароша» в серии пенальти

УАФ. Александр Пищур-младший

Форвард сборной Украины U-21 Александр Пищур-младший отметился результативной передачей в полуфинале Кубка Венгрии в составе футбольного клуба «Дьер».

Команда, цвета которой защищает талантливый 21-летний нападающий, сыграла вничью с «Ференцварошем» (2:2) в основное время, однако потерпела поражение в серии пенальти (2:3).

Пищур получал регулярное игровое время в Кубке Венгрии, где провел пять матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Несмотря на уверенную игру украинца, «Дьер» покинул турнир.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сезон 2025/26 станет последним для форварда в футболке венгерского клуба. О трансфере украинца договорилась испанская «Жирона».

Пищур присоединился к «Дьеру» из «Дьирмота» в июле 2025 года за 150 тысяч евро. В активе нападающего – четыре игры и один гол в футболке сборной Украины U-21.

Кубок Венгрии, 1/2 финала. 22 апреля

Ференцварош – Дьер – 2:2 (пен – 3:2)

Голы: Ковачевич, 4, Леви, 45+4 – Чингер, 40, Бумба, 45+1

Видеообзор матча:

